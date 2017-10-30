Сакен Ахметов ушел из Нурбанка

Источник: Forbes.kz

В пятницу, 27 октября, совет директоров Нурбанка принял решение досрочно прекратить полномочия заместителя председателя правления — члена правления банка Сакена Ахметова, говорится в опубликованном сообщении. Основанием для этого послужило соответствующее заявление самого банкира. Решение вступило в силу в тот же день.

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Напомним, Сакен Ахметов занимал пост главы этого финансового института до ноября 2015, когда на эту позицию пришел Эльдар Сарсенов. Тогда в пресс-службе финансового института Forbes.kz сообщили, что Эльдар Сарсенов является сыном известного казахстанского бизнесмена Рашита Сарсенова.

Рашиту Сарсенову принадлежит ТОО «KSP Steel», ТОО «Кастинг», базирующиеся в Павлодаре. Также он владеет ТОО «Caspian Riviera», ТОО «Гелиос», АО «Uralsk Oil Company», ТОО «Oil Real Estate», ТОО «Французский дом BSB», ТОО «Trade Petroleum Company», ТОО «Vita Bottlers Казахстан», ТОО «International Trade & Service».

Отметим, что, по данным KASE на 1 октября 2017, мажоритарный акционер Нурбанка с долей 82,81% — ТОО «JP Finance Group».