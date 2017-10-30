Проезжую часть на Плющихинском жилмассиве расширили

Юлия Чивозёрова, житель микрорайона «Плющихинский»: «Значительно расширили дорогу и значительно разгрузили транспорт, особенно в час пик. Вечером, возвращаясь с той стороны, со стороны “Ленты”, сейчас спокойно можно здесь объехать».

Юлия Чивозёрова живет на Плющихе пять лет. За рулем каждый день. И каждый день перед выбором по какой дороге поехать. Три выезда. Этот был самый узкий. Муниципальную дорогу расширили. Согласования — от города, работы — от застройщика.

Алексей Джулай, генеральный директор ГК «Дискус»: «Эта дорога — она имеет много выездов. Можно ехать по Коммунстроевской, можно ехать по улице Волочаевская, можно также ехать по Гусинобродскому шоссе».

На дороге уже даже измерили трафик. Утром, в час пик больше тысячи машин. В два раза больше, чем до реконструкции. Изменилась и дорожная развязка внутри «Плющихинского».

Олеся Кириенко, корреспондент: «Эта площадка на улице Потылицына была конечной автобусов. Сегодня территорию готовят под строительство новой школы. Конечную перенесли».