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11:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Проезжую часть на Плющихинском жилмассиве расширили

Автомобильный трафик из Плющихинского жилмассива увеличился вдвое. Проезжую часть расширили. Олеся Кириенко побывала в микрорайоне и увидела — как изменилась дорожная ситуация.

Юлия Чивозёрова, житель микрорайона «Плющихинский»: «Значительно расширили дорогу и значительно разгрузили транспорт, особенно в час пик. Вечером, возвращаясь с той стороны, со стороны “Ленты”, сейчас спокойно можно здесь объехать».

Юлия Чивозёрова живет на Плющихе пять лет. За рулем каждый день. И каждый день перед выбором по какой дороге поехать. Три выезда. Этот был самый узкий. Муниципальную дорогу расширили. Согласования — от города, работы — от застройщика.

Алексей Джулай, генеральный директор ГК «Дискус»: «Эта дорога — она имеет много выездов. Можно ехать по Коммунстроевской, можно ехать по улице Волочаевская, можно также ехать по Гусинобродскому шоссе».

На дороге уже даже измерили трафик. Утром, в час пик больше тысячи машин. В два раза больше, чем до реконструкции. Изменилась и дорожная развязка внутри «Плющихинского».

Олеся Кириенко, корреспондент: «Эта площадка на улице Потылицына была конечной автобусов. Сегодня территорию готовят под строительство новой школы. Конечную перенесли».

Для пассажиров — никаких неудобств. Новая площадка для транспорта. Инвестиции частные. В проекте продолжение улицы Лобова.

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