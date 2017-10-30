В Перми заменят 158 лифтов
ПЕРМЬ, 30 октября, ФедералПресс. Подрядчик ООО «Лифт Сервис» заменит 158 лифтов и 65 многоквартирных домах Перми. Оборудование компанией уже получено, сообщает
ПЕРМЬ, 30 октября, ФедералПресс. Подрядчик ООО «Лифт Сервис» заменит 158 лифтов и 65 многоквартирных домах Перми. Оборудование компанией уже получено, сообщает
Работы должны быть завершены в течение 110 дней с момента подписания договора — 6 октября.
Замена лифтов ведется в рамках большой программы по замене лифтового оборудования по всему краю. В течение 2017−2018 годов в регионе будет заменено 495 лифтом в 190 многоквартирных домах региона.
Общая сумма проведенных работ, включая проектирование и строительный контроль составит около 1 млрд рублей. Фонд заключил контракты по 363 объектам. Работы по замене 198 лифтов уже начаты или находятся на стадии завершения.