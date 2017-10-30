В Перми заменят 158 лифтов

Работы должны быть завершены в течение 110 дней с момента подписания договора — 6 октября.

Замена лифтов ведется в рамках большой программы по замене лифтового оборудования по всему краю. В течение 2017−2018 годов в регионе будет заменено 495 лифтом в 190 многоквартирных домах региона.