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11:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми заменят 158 лифтов

ПЕРМЬ, 30 октября, ФедералПресс. Подрядчик ООО «Лифт Сервис» заменит 158 лифтов и 65 многоквартирных домах Перми. Оборудование компанией уже получено, сообщает пресс-служба фонда капремонта Пермского края.

Работы должны быть завершены в течение 110 дней с момента подписания договора — 6 октября.

Замена лифтов ведется в рамках большой программы по замене лифтового оборудования по всему краю. В течение 2017−2018 годов в регионе будет заменено 495 лифтом в 190 многоквартирных домах региона.

Общая сумма проведенных работ, включая проектирование и строительный контроль составит около 1 млрд рублей. Фонд заключил контракты по 363 объектам. Работы по замене 198 лифтов уже начаты или находятся на стадии завершения.

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