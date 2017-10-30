Силуанов рассказал о будущем украинского долга в три миллиарда долларов

Источник: РИА "Новости"

«Основное условие — это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг, это три миллиарда долларов, и наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов», — сказал Силуанов.

У России есть все основания рассчитывать на возврат долга, отметил министр. «Есть решение Высокого суда Лондона, в начале следующего года будет рассматривать апелляционная инстанция. Уверен, что будут приняты объективные решения, и у нас появятся все основания для того, чтобы истребовать с нашего соседа выполнения своих обязательств», — подчеркнул Силуанов.

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В сентябре Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона и возместила России часть судебных издержек по спору на три миллиарда долларов.

В марте лондонский суд объявил, что дело о долге Украины в три миллиарда долларов перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. Российский Минфин расценил это решение как окончательное и обязывающее Киев выплатить долг. В мае Москва потребовала от Киева немедленно выплатить 325 миллионов долларов в качестве процентов по обязательствам. Украина подала апелляцию, слушания по которой пройдут в январе 2018 года. До этого времени решение Высокого суда приостановлено.