Керченская переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу после нескольких часов простоя. Об этом сообщила
Керченская паромная переправа возобновила работу после нескольких часов простоя. Об этом сообщила
К 10 часам утра ветер в Керченском проливе стих до 5−6 метров в секунду, что позволило паромам выйти на линию. Тем не менее переправа в ближайшие два дня будет работать исходя из фактических погодных условий.
— Ночью с 30 на 31 октября ожидается усиление скорости ветра. Велика вероятность полной остановки движения судов, — рассказали в
Автомобилистам советуют воздержаться от поездок через переправу и следить за обстановкой в портах на сайте «Морской дирекции».