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12:36 (мск), источник: "Российская газета"

Керченская переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила работу после нескольких часов простоя. Об этом сообщила пресс-служба «Морской дирекции».

К 10 часам утра ветер в Керченском проливе стих до 5−6 метров в секунду, что позволило паромам выйти на линию. Тем не менее переправа в ближайшие два дня будет работать исходя из фактических погодных условий.

— Ночью с 30 на 31 октября ожидается усиление скорости ветра. Велика вероятность полной остановки движения судов, — рассказали в пресс-службе.

Автомобилистам советуют воздержаться от поездок через переправу и следить за обстановкой в портах на сайте «Морской дирекции».

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