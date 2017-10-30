Екатеринбургский застройщик снесет «царство наркобаронов»

В Цыганском поселке на месте частного сектора появится еще один жилой комплекс общей площадью 180 тысяч квадратных метров. Проектная документация размещена на сайте областного Минстроя, передает «Уралинформбюро».

Застройщиком территории выступает АО «Земельный ресурс», известное строительством ЖК «Московский квартал». Проект предполагает возведение десяти многоквартирных высоток, четырех образовательных объектов, торгового центра и сети паркингов общей вместимостью 2 705 мест. Жилой комплекс будет рассчитан на проживание 6 000 человек. Публичные слушания по застройке данной территории состоятся 14 ноября в ДК «Железнодорожников».

Угол Цыганского поселка между улицами Амундсена и Московской в 90-е годы снискал печальную славу царства наркобаронов. В частности, один из криминальных особняков располагался на улице Тельмана. Согласно плану застройщика, на его месте будет жилая многоэтажка.