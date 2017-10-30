В Башкирии названы новые цены на сельхозярмарках

28 и 29 октября сельхозярмарки прошли в восьми городах и шести районах Башкирии.

Килограмм меда можно было приобрести в среднем за 300−550 рублей. Стоимость килограмма картофеля варьировалась от 16 до 22 рублей, лука — от 13 до 25, моркови — от 14 до 25, свеклы — от 15 до 25, капусты — от 13 до 20 рублей.

Всего за два выходных дня на ярмарках реализовано более 546 тонн картофеля, 430,5 тонны овощей и 25 тонн меда на общую сумму свыше 39 млн рублей.

Традиционно больше всего площадок было организовано в столице Башкирии. Сельскохозяйственные ярмарки прошли здесь в субботу на девяти площадках, в воскресенье — на трех. В них участвовали сельхозтоваропроизводители из 46 районов республики.