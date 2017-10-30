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11:20 (мск), источник: РИА Крым

Три крымских санатория продадут на аукционе

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Государственный совет Республики Крым одобрил продажу на торгах санаториев «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер», расположенных в поселке Кореиз (городской округ Ялта).

Источник: РИА "Новости"

Соответствующие изменения в прогнозный план приватизации имущества РК на 2017 год приняты на внеочередной сессии парламента в понедельник.

Согласно документу, «Ай-Петри» оценен в 225 млн рублей, «Мисхор» — в 111 млн рублей, «Дюльбер» — в 53 млн рублей.

По словам главы Госсовета РК Владимира Константинова, продажа санаториев позволит увеличить доходы республиканского бюджета.

Ранее крымский парламент утвердил продажу на аукционе полного пакета акций завода шампанских вин «Новый Свет» за 595 млн рублей.

В сентябре этого года Владимир Константинов заявил, что от приватизации республиканского имущества в бюджет Крыма поступило около 160 млн рублей при установленном планом приватизации на 2017 год задании — 700 млн рублей.

В период нахождения Крыма в составе Украины клинические санатории «Ай-Петри» (площадь 5,7 га) и «Мисхор» (3 га) принадлежали профсоюзной организации ЧАО «Укрпрофздравница», «Дюльбер» (22,3 га) — управлению делами Верховной Рады Украины. После вхождения полуострова в состав РФ здравницы национализировали и передали в ведение министерства курортов и туризма РК. На их базе были созданы государственные унитарные предприятия.

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