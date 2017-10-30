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11:54 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре благоустроят более 50 участков, освобожденных после сноса ветхого жилья

В Краснодаре после расселения из ветхого и аварийного жилья освободили более 50 участков, на которых планируют провести благоустройство.

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил проанализировать все муниципальные участки, освободившиеся в рамках программы переселения из аварийного жилья, и проработать варианты использования территорий для размещения объектов инфраструктуры и благоустройства, в том числе спортплощадок и зеленых зон.

«Большая часть земли должна быть благоустроена, использована под детские и спортивные площадки, зеленые зоны, передана школам или детским садам», — распорядился глава города.

Он добавил, что уже есть положительные результаты по некоторым участкам, которые ранее были заняты аварийным жильем. Так, территорию на площади 810 кв. м на углу улиц Кирова и Чапаева передали школе № 19 и сделали там спортивную площадку, которой смогут воспользоваться местные жители. Участок на улице Седина, 115 присоединяют к территории краевого художественного училища.

По данным департамента муниципальной собственности и городских земель, в Краснодаре после расселения и сноса ветхих зданий освободили 53 земельных участка, еще на трех демонтируют постройки. Решается вопрос о сносе аварийного жилья на 12 участках общей площадью 8,5 тыс. кв. м.

Арендовать или получить в частную собственность можно будет только единичные участки, не востребованные для благоустройства, отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

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