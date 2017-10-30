В Самарской области утвердили новый прожиточный минимум

Так, в расчете на душу населения этот показатель составил 10014 рублей; для трудоспособного населения — 10996 рублей; для пенсионеров — 7910 рублей; для детей — 9931 рубль.

По сравнению со вторым кварталом 2017 года прожиточный минимум в регионе немного понизился. Ранее в расчете на душу населения его размер составлял 10085 рублей; для трудоспособного населения — 11072 рубля; для пенсионеров — 7990 рублей; для детей — 9967 рублей.