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11:55 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске до конца сезона сдадут 4 километра новых дорог

В Челябинске до конца дорожного сезона планируется сдать четыре километра новых автодорог.

Как рассказал начальник Управления дорожного хозяйства города Александр Шабалин, новые дороги появятся на улице Шмакова, Сумина, Столыпина, Родионова, Тепличной, Трашутина. Откроется транспортная развязка по улице Братьев Кашириных, реконструируется улица Енисейская.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, в этом году в Челябинске ремонтируется 1 миллион 111 тысяч квадратных метров дорог. Консолидированный бюджет по отрасли составил более четырех миллиардов рублей.

Также в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» было выделено 700 миллионов рублей из бюджета страны. На 13 челябинских улицах был сделан ремонт проезжей части со срезкой поврежденного и укладкой нового асфальтобетонного покрытия.

По словам Александра Шабалина, в этом году значительно увеличен объем финансирования дорожной отрасли, а также объем работ по строительству и реконструкции дорог. итоги сезона будут подведены в декабре, поскольку работы еще продолжаются.

В ноябре будут верстаться планы по ремонту дорог на 2018 год, в которых будут учтены пожелания жителей.

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