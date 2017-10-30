В крупной омской компании провели обыски по обвинению в неуплате налогов

«По версии следствия, в 2014 — 2016 годах подозреваемый включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах организации, занизив налоговую базу, чем уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в общей сумме 21,7 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба силового ведомства.