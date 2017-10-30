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11:27 (мск), источник: СуперОмск

В крупной омской компании провели обыски по обвинению в неуплате налогов

Специалисты СУ СКР по Омской области возбудили уголовное дело в отношении директора крупной компании ООО «Компания «РАДА» по обвинению в уклонении от налогов.

Дело заведено по материалам, представленным ФНС России.

«По версии следствия, в 2014 — 2016 годах подозреваемый включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах организации, занизив налоговую базу, чем уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в общей сумме 21,7 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба силового ведомства.

В рамках расследования дела в офисе и по месту жительства подозреваемого проведены обыски и выемки, выясняются все обстоятельства преступления.

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