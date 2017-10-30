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12:03 (мск), источник: РИАЦ

Более 20 волгоградских предприятий провели «Неделю без турникетов»

Более 20 предприятий различных отраслей промышленности Волгоградской области приняли участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов».

Источник: РИАЦ

По информации регионального комитета промышленности и торговли, более 500 школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования познакомились с реальным производством промышленных предприятий.

В Волгоградской области данная акция проходит в третий раз. В ней приняли участие как предприятия, которые ежегодно открывают свои двери школьникам и студентам — ОАО «Волгограднефтемаш», АО «Волжский трубный завод», АО «Каустик», АО «Волжский Оргсинтез», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ООО ПК «ДИА», АО Завод «Метеор», филиал Волгоградский АО «Северсталь канаты», ООО «Волгабас Волжский», ООО «ВОЛМА», АО «Газпром Химволокно». Так, и предприятия, впервые подавшие заявку для организации экскурсии — ООО «Волжская кузница», АО «САН ИнБев», ООО «Светозар», ООО «Камышинский опытный завод».

— Существующая потребность промышленных предприятий в кадрах повышает их заинтересованность в активном сотрудничестве с образовательными учреждениями региона, в проведении профориентационной работы с детьми и стимулированию к труду. Сегодня работодатели осуществляют взаимодействие с образовательными учреждениями не только в рамках акции, но и путем участия в разработке и корректировке учебных планов, создания базовых кафедр, заключения целевых договоров, прохождения студентами практики на производстве с закреплением наставника и выплат дополнительных стипендий, — отметили в Облпромторге.

Так, в рамках договора о сотрудничестве в Волжском политехническом техникуме создан полигон металлургического крана, а также исследовательская лаборатория «Технологии обработки металлов давлением и термической обработки металлов и сплавов» — современное оборудование стоимостью более 1,5 миллиона рублей приобрел Волжский трубный завод. По инициативе АО «Волжский трубный завод» в 2015 году техникум открыл новую специальность «Обработка металлов давлением» со специализацией трубопрокатное производство. Студенты проходят на предприятии практику, заводские специалисты присутствуют на экзаменах.

ОАО «Волгограднефтемаш», являясь основным социальным партнером ГБПОУ «Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения им. Героя Советского Союза Н. Сердюкова», приобрел 12 современных сварочных аппаратов для занятий студентов техникума. Производственную практику студенты техникума проходят на заводе, за ними закрепляется наставник, и выплачивается заработная плата по срочному трудовому договору.

В рамках реализации филиалом «ВГАЗ-СУАЛ» АО «СУАЛ» инвестиционного проекта между предприятием и Волгоградским колледжем управления и новых технологий был подписан договор о сотрудничестве по подготовке персонала для производства обожжённых анодов, запускаемого на предприятии.

Напомним, что в волгоградском регионе в настоящее время утверждена дорожная карта по реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, реализация мероприятий которой обеспечит потребность промышленности региона в высококвалифицированных кадрах. Согласно мониторингу Облпромторга, до 2023 года с учетом реализации инвестиционных проектов потребность в кадрах индустриального сектора составит около 20 тысяч рабочих и инженеров.

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