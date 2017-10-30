Депутаты рекомендовали передать освещение Волгограда в концессию
Волгоградская гордума рекомендовала администрации передать в концессию объектов наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности
Волгоградская гордума рекомендовала администрации передать в концессию объектов наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности
Как уже сообщал РИАЦ, проект решения, разработанный в администрации Волгограда, ранее поддержан депутатами профильного комитета гордумы и в
Активное развитие сети уличного освещения в Волгограде происходило с середины 50-х до середины 90-х годов прошлого века. Последующие десятилетия выделяемых средств не хватало даже для текущего содержания сетей. Некоторые муниципальные линии, построенные за счет государственных средств, оказались в частной собственности или были утрачены. В настоящее время процент освещенности города составляет менее 80%, при этом существующие сети изношены на 65−70%.
С 2014 года началось наведение порядка в сфере уличного освещения города, возобновилось стабильное финансирование МУП «Волгоградгорсвет», запущен процесс возвращения в собственность ранее утерянных сетей. Во исполнение задачи, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, в администрации Волгограда разработана стратегия развития наружного освещения, в рамках которой предполагается увеличение доли освещенных улиц, строительство и реконструкция сетей наружного освещения. Для полноценного освещения городских улиц необходимо построить сети общим объемом свыше 10 тысяч светоточек и модернизировать десятки километров существующих сетей.
Вместе с тем, у муниципального предприятия и городского бюджета на такое радикальное обновление средств нет. Функции «Волгоградгорсвета», по сути, свелись к поддержанию текущего состояния сетей уличного освещения, иными словами, к замене лампочек.
Авторы проекта считают, что
Благодаря внедрению современной системы уличного освещения Волгоград сможет существенно сократить расходы на содержание сетей и перенаправить сэкономленные средства на
Созданные в регионе условия для привлечения крупных инвесторов уже заинтересовали ряд крупных предприятий, которые готовы принять участие в предстоящем конкурсе на заключение концессионного соглашения.
Что касается муниципального предприятия «Волгоградгорсвет», оно продолжит свою работу, на него будут возложены вопросы по модернизации и обслуживанию светофорных объектов, а также содержание выявляемых бесхозяйных сетей до момента передачи их на обслуживание.