Депутаты рекомендовали передать освещение Волгограда в концессию

Источник: РИАЦ

Как уже сообщал РИАЦ, проект решения, разработанный в администрации Волгограда, ранее поддержан депутатами профильного комитета гордумы и в Контрольно-счетной палате. Разработчики полагают, что данная мера позволит привлечь более 1 млрд рублей инвестиций, которые очень нужны для решения острейшей проблемы.

Активное развитие сети уличного освещения в Волгограде происходило с середины 50-х до середины 90-х годов прошлого века. Последующие десятилетия выделяемых средств не хватало даже для текущего содержания сетей. Некоторые муниципальные линии, построенные за счет государственных средств, оказались в частной собственности или были утрачены. В настоящее время процент освещенности города составляет менее 80%, при этом существующие сети изношены на 65−70%.

С 2014 года началось наведение порядка в сфере уличного освещения города, возобновилось стабильное финансирование МУП «Волгоградгорсвет», запущен процесс возвращения в собственность ранее утерянных сетей. Во исполнение задачи, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, в администрации Волгограда разработана стратегия развития наружного освещения, в рамках которой предполагается увеличение доли освещенных улиц, строительство и реконструкция сетей наружного освещения. Для полноценного освещения городских улиц необходимо построить сети общим объемом свыше 10 тысяч светоточек и модернизировать десятки километров существующих сетей.

Вместе с тем, у муниципального предприятия и городского бюджета на такое радикальное обновление средств нет. Функции «Волгоградгорсвета», по сути, свелись к поддержанию текущего состояния сетей уличного освещения, иными словами, к замене лампочек.

Авторы проекта считают, что муниципально-частное партнерство позволит решить проблему комплексно. В рамках реализации инвестиционного соглашения в развитие системы уличного освещения города должно быть вложено более одного миллиарда рублей, причем — в первые четыре года. Привлечение частных инвестиций в отрасль даст возможность в сжатые сроки проложить новые сети, в том числе в отдаленных поселках, а также провести масштабную модернизацию существующих сетей с применением современных энергосберегающих технологий, что обеспечит полную освещенность городских улиц.

Благодаря внедрению современной системы уличного освещения Волгоград сможет существенно сократить расходы на содержание сетей и перенаправить сэкономленные средства на социально-экономическое развитие города.

Созданные в регионе условия для привлечения крупных инвесторов уже заинтересовали ряд крупных предприятий, которые готовы принять участие в предстоящем конкурсе на заключение концессионного соглашения.