Мэрия Перми потратит 318 тыс. руб. на призы предприятиям, украшенным к Новому году
Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми объявил о проведении аукциона на поставку 12 кофемашин.
Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми объявил о проведении аукциона на поставку 12 кофемашин.
Максимальная стоимость контракта составляет 318 тыс. 724 руб. Торги состоятся 13 ноября. Согласно техническому заданию, кофемашины закупаются для награждения победителей конкурса на лучшее оформление предприятий Перми к Новому году.
Напомним, в 2016 году мэрия огласила список из 10 победителей конкурса.