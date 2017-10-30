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12:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на федеральных трассах установлены новые светофоры

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» установило три светофорных объекта на участках автодороги Р-240 Уфа-Оренбург и М-7 Волга.

«На 24-м километре возле деревни Искино — на примыкании к Р-240 Уфа — Оренбург и на 1322-м километре — на примыкании автомобильной дороги М-7 “Волга” к Подымалово — на Г-образных опорах установлены транспортные светофоры, работающие в постоянном режиме желтого мигания для предупреждения водителей о пешеходном переходе. Дорожники также обустроили освещение, нанесли дорожную разметку пластичными материалами», — сообщила пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Приуралье» Алсу Бабичева.

Кроме того, светофорами с кнопкой вызова обустроены пешеходные переходы в селе Лаяшты на км 1215+176 автомобильной дороги М-7 «Волга», нанесена дорожная разметка пластичными материалами.

Все светофоры оснащены сверхъяркими светодиодами, обеспечивающими видимость сигнала с километрового расстояния. Пешеходные светофоры оборудованы кнопкой вызова с режимом ожидания пять секунд.

Как отметили в Управлении, новые объекты дорожной инфраструктуры построены в соответствии с комплексным планом по снижению аварийности на федеральных дорогах. Работы по их установке велись по графику и завершены точно в срок.

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