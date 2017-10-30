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11:43 (мск), источник: РИА Новости

В Воронежской области крупные инвесторы получат особые налоговые льготы

Депутаты Воронежской областной думы приняли закон, освобождающий от имущественного налога на десять лет инвесторов, которые вложат не менее пяти миллиардов рублей в создание производств в моногородах региона, говорится в сообщении заксобрания.

Источник: РИА Новости

Региональный парламент внес на 25 заседании поправки в ряд законов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, пояснили в облдуме.

Новые положения были разработаны для повышения инвестиционной активности на территории области. И в первую очередь — в моногородах.
Владимир Нетесов
спикер Воронежской областной думы

Как добавил Нетёсов, для этого закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области» ввел новый критерий отнесения инвестиционных проектов к категории «особо значимый инвестиционный проект»: объем инвестиций должен составлять не менее пяти миллиардов рублей при условии создания новых производств на территории моногородов региона. Для новой категории инвесторов предусмотрен десятилетний срок действия нулевой ставки налога на имущество организаций.

«Принятие данного законопроекта будет иметь решающее значение для крупных инвесторов при принятии решений о размещении новых производств на территории моногородов Воронежской области. В случае осуществления тех инвестпроектов, которые находятся сегодня на рассмотрении правительства региона, дополнительные налоговые поступления в областной бюджет в течение первых десяти лет их реализации могут составить оценочно один миллиард рублей», — отметил Нетёсов.

По информации облдумы, закон также установил пониженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в бюджет области, для организаций, реализующих особо значимые инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств на территории региона. В 2018—2020 годах ставка составит 12,5%. По мнению разработчиков документа, это также будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Воронежской области.

Спикер регионального парламента отметил, что Воронежская область входит в десятку регионов с самыми комфортными условиями для инвестиций.

«По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ-2017, мы занимаем восьмое место. Для сравнения — в 2016 году область была на 23 месте рейтинга. За год регион поднялся на 15 позиций и показал лучшую динамику в двадцатке лидеров», — отметил Нетёсов.

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 В Воронежской области крупные инвесторы получат особые налоговые льготы
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