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12:25 (мск), источник: РИАМО

Преображенский и Люблинский рынки в Москве закрывать не будут

РИАМО — 30 окт. Преображенский и Люблинский рынки в Москве закрывать не будут, на рынках только снесут некоторые постройки, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Источник: РИА "Новости"

«Мы убрали только некоторые постройки в центральной части Люблинского рынка, но сам рынок остается. Также и Преображенский рынок продолжает работать. Закрывать их мы не собираемся», — сказал Немерюк в эфире радио «Комсомольская правда», комментируя информацию о том, что под очередную волну сноса попали Люблинский и Преображенский рынки.

Немерюк добавил, что рыночная торговля в Москве развивается.

Даниловский рынок после капремонта стал примером развития рыночной торговли в Москве. Теперь это не просто торговые ряды с продуктами, но еще и место для отдыха и развлечений.
Алексей Немерюк
Руководитель департамента торговли и услуг столицы

«Собственник Усачевского рынка сейчас достраивает Центральный рынок на Цветном бульваре. Там будут продаваться фермерские продукты. На месте рынка “Багратионовский” на улице Барклая строится современный торговый центр площадью 10520 квадратных метров. Москвичи здесь смогут купить фермерские товары», — пояснил Немерюк.

Он отметил, что в 2018 году планируется реконструкция таких известных рынков города, как Черемушкинский, Велозаводский и Кунцевский.

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