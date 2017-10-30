Преображенский и Люблинский рынки в Москве закрывать не будут

«Мы убрали только некоторые постройки в центральной части Люблинского рынка, но сам рынок остается. Также и Преображенский рынок продолжает работать. Закрывать их мы не собираемся», — сказал Немерюк в эфире радио «Комсомольская правда», комментируя информацию о том, что под очередную волну сноса попали Люблинский и Преображенский рынки.