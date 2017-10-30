20 самых недорогих районов Москвы

Цены на жилую недвижимость в Москве падают уже два года. По итогам сентября средняя стоимость 1 кв. м составила 215,6 тыс. руб., подсчитали риэлторы. Опираясь на их данные, «Ъ» составил рейтинг районов в старых границах Москвы с самыми недорогими квартирами на вторичном рынке.
1. Молжаниново, Северный административный округ
- Средняя цена предложения: 100,7 тыс. руб. за 1 кв. м (здесь и далее данные «Миэль—Сеть офисов недвижимости»).
- Изменение цены за год: -3%.
- Проблемы: отдаленный район за пределами МКАД с очень плохой транспортной доступностью и низким качеством жилого фонда.
Капотня
- Средняя цена предложения: 114,1 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: нет данных.
- Проблемы: фактически расположен в Московской области.
3. Капотня, Юго-Восточный административный округ
- Средняя цена предложения: 116,2 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: -4,2%.
- Проблемы: плохая экология, связанная с наличием в районе нефтеперерабатывающего завода, отсутствие метро при отдаленном местоположении.
4. Восточный, Восточный административный округ
- Средняя цена предложения: 117,1 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: -0,9%.
- Проблемы: бывший рабочий поселок за МКАД с населением около 13 тыс. человек, плохой транспортной доступностью и неразвитой инфраструктурой.
Бирюлево Западное
5. Бирюлево Западное, Южный административный округ
- Средняя цена предложения: 119 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: нет данных.
- Проблемы: примыкающий к МКАД район с плохой транспортной доступностью, окруженный ТЭЦ, крупной промзоной и рынками.
6. Косино-Ухтомский, Восточный административный округ
- Средняя цена предложения: 127,7 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: нет данных.
- Проблемы: расположенный за МКАД район, который не может похвастаться наличием метро.
7. Бирюлево Восточное, Южный административный округ
- Средняя цена предложения: 129,1 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: нет данных.
- Проблемы: примыкающий к МКАД район с плохой транспортной доступностью и двумя ТЭЦ.
8. Северный, Северо-Восточный административный округ
- Средняя цена предложения: 129,3 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: -3,4%.
- Проблемы: отдаленный район за МКАД.
Новопеределкино
9. Новопеределкино, Западный административный округ
- Средняя цена предложения: 134,6 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: нет данных.
- Проблемы: расположен далеко за пределами МКАД.
10. Бутово Южное, Юго-Западный административный округ
- Средняя цена предложения: 135 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: нет данных.
- Проблемы: расположенный за МКАД район, транспортную доступность которого обеспечивает лишь метрополитен.
11. Солнцево, Западный административный округ
- Средняя цена предложения: 135,1 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: -2,8%.
- Проблемы: расположен за МКАД.
12. Дмитровский, Северный административный округ
- Средняя цена предложения: 137,3 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: нет данных.
- Проблемы: примыкает к МКАД.
13. Вешняки, Восточный административный округ
- Средняя цена предложения: 137,8 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: нет данных.
- Проблемы: примыкает к МКАД.
14. Метрогородок, Восточный административный округ
- Средняя цена предложения: 141 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: -2,9%.
- Проблемы: старый жилой фонд, метро и МЦК располагаются лишь у границы района.
Новокосино
15. Дегунино Западное, Северный административный округ
- Средняя цена предложения: 142,5 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: нет данных.
- Проблемы: транспортную доступность примыкающего к МКАД району обеспечивают в основном пригородные поезда.
16. Ярославский, Северо-Восточный административный округ
- Средняя цена предложения: 145,3 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: нет данных
- Проблемы: отсутствие метро.
17. Новокосино, Восточный административный округ
- Средняя цена предложения: 143,7 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: нет данных.
- Проблемы: низкая доступность для автотранспорта.
18. Гольяново, Восточный административный округ
- Средняя цена предложения: 143,7 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: нет данных.
- Проблемы: в примыкающем к МКАД районе проживает большое число трудовых мигрантов.
Гольяново
19. Орехово-Борисово Южное, Южный административный округ
- Средняя цена предложения: 144,6 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: нет данных.
- Проблемы: район примыкает к МКАД и располагается на непопулярном направлении.
20. Зябликово, Южный административный округ
- Средняя цена предложения: 145 тыс. руб. за 1 кв. м.
- Изменение цены за год: нет данных.
- Проблемы: район располагается вблизи МКАД и располагается на непопулярном направлении.