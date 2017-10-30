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13:12 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

20 самых недорогих районов Москвы

Где самые дешевые квартиры на вторичном рынке.

Цены на жилую недвижимость в Москве падают уже два года. По итогам сентября средняя стоимость 1 кв. м составила 215,6 тыс. руб., подсчитали риэлторы. Опираясь на их данные, «Ъ» составил рейтинг районов в старых границах Москвы с самыми недорогими квартирами на вторичном рынке.

1. Молжаниново, Северный административный округ

  • Средняя цена предложения: 100,7 тыс. руб. за 1 кв. м (здесь и далее данные «Миэль—Сеть офисов недвижимости»).
  • Изменение цены за год: -3%.
  • Проблемы: отдаленный район за пределами МКАД с очень плохой транспортной доступностью и низким качеством жилого фонда.
__Park_850_Brateevo_Kapotnya_1Капотня

2. Зеленоград

  • Средняя цена предложения: 114,1 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: нет данных.
  • Проблемы: фактически расположен в Московской области.

3. Капотня, Юго-Восточный административный округ

  • Средняя цена предложения: 116,2 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: -4,2%.
  • Проблемы: плохая экология, связанная с наличием в районе нефтеперерабатывающего завода, отсутствие метро при отдаленном местоположении.

4. Восточный, Восточный административный округ

  • Средняя цена предложения: 117,1 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: -0,9%.
  • Проблемы: бывший рабочий поселок за МКАД с населением около 13 тыс. человек, плохой транспортной доступностью и неразвитой инфраструктурой.
ТЭЦ-26 в Бирелево / Thermal power station in BiryulevoБирюлево Западное

5. Бирюлево Западное, Южный административный округ

  • Средняя цена предложения: 119 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: нет данных.
  • Проблемы: примыкающий к МКАД район с плохой транспортной доступностью, окруженный ТЭЦ, крупной промзоной и рынками.

6. Косино-Ухтомский, Восточный административный округ

  • Средняя цена предложения: 127,7 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: нет данных.
  • Проблемы: расположенный за МКАД район, который не может похвастаться наличием метро.

7. Бирюлево Восточное, Южный административный округ

  • Средняя цена предложения: 129,1 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: нет данных.
  • Проблемы: примыкающий к МКАД район с плохой транспортной доступностью и двумя ТЭЦ.

8. Северный, Северо-Восточный административный округ

  • Средняя цена предложения: 129,3 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: -3,4%.
  • Проблемы: отдаленный район за МКАД.
IMG_2963Новопеределкино

9. Новопеределкино, Западный административный округ

  • Средняя цена предложения: 134,6 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: нет данных.
  • Проблемы: расположен далеко за пределами МКАД.

10. Бутово Южное, Юго-Западный административный округ

  • Средняя цена предложения: 135 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: нет данных.
  • Проблемы: расположенный за МКАД район, транспортную доступность которого обеспечивает лишь метрополитен.

11. Солнцево, Западный административный округ

  • Средняя цена предложения: 135,1 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: -2,8%.
  • Проблемы: расположен за МКАД.

12. Дмитровский, Северный административный округ

  • Средняя цена предложения: 137,3 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: нет данных.
  • Проблемы: примыкает к МКАД.

13. Вешняки, Восточный административный округ

  • Средняя цена предложения: 137,8 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: нет данных.
  • Проблемы: примыкает к МКАД.

14. Метрогородок, Восточный административный округ

  • Средняя цена предложения: 141 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: -2,9%.
  • Проблемы: старый жилой фонд, метро и МЦК располагаются лишь у границы района.
IMG_2539Новокосино

15. Дегунино Западное, Северный административный округ

  • Средняя цена предложения: 142,5 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: нет данных.
  • Проблемы: транспортную доступность примыкающего к МКАД району обеспечивают в основном пригородные поезда.

16. Ярославский, Северо-Восточный административный округ

  • Средняя цена предложения: 145,3 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: нет данных
  • Проблемы: отсутствие метро.

17. Новокосино, Восточный административный округ

  • Средняя цена предложения: 143,7 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: нет данных.
  • Проблемы: низкая доступность для автотранспорта.

18. Гольяново, Восточный административный округ

  • Средняя цена предложения: 143,7 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: нет данных.
  • Проблемы: в примыкающем к МКАД районе проживает большое число трудовых мигрантов.
ГольяновоГольяново

19. Орехово-Борисово Южное, Южный административный округ

  • Средняя цена предложения: 144,6 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: нет данных.
  • Проблемы: район примыкает к МКАД и располагается на непопулярном направлении.

20. Зябликово, Южный административный округ

  • Средняя цена предложения: 145 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Изменение цены за год: нет данных.
  • Проблемы: район располагается вблизи МКАД и располагается на непопулярном направлении.

Александра Мерцалова

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