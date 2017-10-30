20 самых недорогих районов Москвы

Цены на жилую недвижимость в Москве падают уже два года. По итогам сентября средняя стоимость 1 кв. м составила 215,6 тыс. руб., подсчитали риэлторы. Опираясь на их данные, «Ъ» составил рейтинг районов в старых границах Москвы с самыми недорогими квартирами на вторичном рынке.