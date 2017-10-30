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11:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы должны оплатить налог на имущество

До 1 ноября этого года все жители Новосибирской области должны узнать сумму налога на имущество.

Источник: Вести - Новосибирск

Если у Вас есть личный кабинет на сайте налоговой службы — то посмотреть можно там. Если нет — то сколько платить, например, за квартиру — можно будет узнать из налогового уведомления. Оно должно прийти по почте. И сумма может Вас неприятно удивить. Почему она может быть больше, чем в прошлом году. Как сейчас считают налог на имущество и, главное, что делать — если Вы не согласны с суммой выплат.

Анна Ерёмкина, Начальник отдела управления Росреестра по Новосибирской области:

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