Покупка помещения для филиала поликлиники в «Союзе» в Иркутске обойдется в 15 млн рублей

Источник: IrkutskMedia.ru

Средства будут выделены по госпрограмме развития здравоохранения Иркутской области. Помещение планируется выкупить до марта-апреля 2018 года, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Сейчас мы направили замечания владельцу помещения. На 2017 год предусмотрено 15 млн рублей», — сказал Олег Ярошенко.

Напомним, что филиал иркутской поликлиники № 17 в микрорайоне «Союз» может закрыться в конце ноября. Новый собственник помещения уведомил главврача медучреждения о том, что хочет расторгнуть договор аренды, и попросил освободить занимаемую площадь к 21 ноября. После порядка 400 жителей микрорайона подписали обращение за сохранение филиала поликлиники № 17, который может закрыться. Люди предложили найти новое помещение на территории микрорайона в целях его скорейшего выкупа либо заключения договора аренды на 10−15 лет.

В настоящее время в адрес мэрии Минздравом направлено обращение с просьбой организовать с застройщиками города срочное совещание для выработки консолидированного решения вопроса для жителей микрорайона «Союз».

Между тем депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что собственник помещения филиала поликлиники № 17 в микрорайоне «Союз» в Иркутске готов продлить срок аренды. Также отмечено, что арендодатель не продаст площадь при условии, если получит гарантии того, что область выкупит данное помещение.