Покупка помещения для филиала поликлиники в «Союзе» в Иркутске обойдется в 15 млн рублей

Средства будут выделены по госпрограмме развития здравоохранения Иркутской области. Помещение планируется выкупить до марта-апреля 2018 года, сообщает ИА IrkutskMedia.
«Сейчас мы направили замечания владельцу помещения. На 2017 год предусмотрено 15 млн рублей», — сказал Олег Ярошенко.
Напомним, что филиал иркутской поликлиники № 17 в микрорайоне «Союз» может закрыться в конце ноября. Новый собственник помещения уведомил главврача медучреждения о том, что хочет расторгнуть договор аренды, и попросил освободить занимаемую площадь к 21 ноября. После порядка 400 жителей микрорайона подписали обращение за сохранение филиала поликлиники № 17, который может закрыться. Люди предложили найти новое помещение на территории микрорайона в целях его скорейшего выкупа либо заключения договора аренды на 10−15 лет.
В настоящее время в адрес мэрии Минздравом направлено обращение с просьбой организовать с застройщиками города срочное совещание для выработки консолидированного решения вопроса для жителей микрорайона «Союз».
Между тем депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что собственник помещения филиала поликлиники № 17 в микрорайоне «Союз» в Иркутске готов продлить срок аренды. Также отмечено, что арендодатель не продаст площадь при условии, если получит гарантии того, что область выкупит данное помещение.
Также председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов на заседании кабмина 20 октября заявил о том, что министерство здравоохранения Иркутской области недоработало вопрос по строительству поликлиники в микрорайоне «Союз» в Иркутске.