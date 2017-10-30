В Новосибирской области расторгли «мусорную» концессию
Андрей Травников потребовал отправить концессионеру уведомление о выходе региона из соглашения, об этом сообщает
Андрей Травников потребовал отправить концессионеру уведомление о выходе региона из соглашения, об этом сообщает
В Новосибирской области расторгли «мусорную» концессию, Андрей Травников заявил об этом на аппаратном совещании 30 октября, рассказали в
Врио губернатора поручил уведомить концессионера о выходе региона из соглашения о создании системы коммунальной инфраструктуры. Туда входят объекты для переработки и захоронения твердых отходов.
«Прошу сегодня в адрес концессионера направить официальное уведомление с намерением нашей стороны расторгнуть соглашение, чтобы четко была обозначена наша позиция», — добавил Андрей Травников.
Ранее Травников заявлял о необходимости расторжения «мусорной» концессии. .
Напомним, концессионное соглашение о строительстве двух мусоросортировочных комплексов в области было заключено в 2016 году. Проект вызвал активную дискуссию.
По мнению критиков соглашения, инвестор получал неоправданно большие бюджетные гарантии. На заводах планировали использовать американское оборудование, которое еще ни разу не применяли в России. Наконец, один из мусорных полигонов хотели разместить в охранной зоне аэродрома завода имени Чкалова, что запрещено законом. При этом антимонопольная служба пришла к выводу: изменить спорные условия и скорректировать соглашение — невозможно.