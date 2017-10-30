В Новосибирской области расторгли «мусорную» концессию, Андрей Травников заявил об этом на аппаратном совещании 30 октября, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Врио губернатора поручил уведомить концессионера о выходе региона из соглашения о создании системы коммунальной инфраструктуры. Туда входят объекты для переработки и захоронения твердых отходов.

«Прошу сегодня в адрес концессионера направить официальное уведомление с намерением нашей стороны расторгнуть соглашение, чтобы четко была обозначена наша позиция», — добавил Андрей Травников.

Ранее Травников заявлял о необходимости расторжения «мусорной» концессии. .

Напомним, концессионное соглашение о строительстве двух мусоросортировочных комплексов в области было заключено в 2016 году. Проект вызвал активную дискуссию.