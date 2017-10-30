Около 60% номеров московских гостиниц уже забронировано к ЧМ-2018

«Чаще всего футбольные болельщики бронируют недорогие отели. В центре столицы практически не осталось незарезервированных недорогих мини-отелей и хостелов на время матчей ЧМ-2018. Многие такие номера не только забронированы, но и уже оплачены», — приводятся в сообщении слова главы департамента спорта столицы Николая Гуляева.

Бронируют номера болельщики из разных стран — Бразилии, Англии, Франции, Мексики и Португалии, однако активнее всех на сегодняшний день туристы из США и Китая, несмотря на то, что их сборные не примут участие в грядущем турнире.

По словам Гуляева, процентное соотношение иностранных футбольных болельщиков, забронировавших номера в московских отелях, может измениться к концу года после финальной жеребьевки команд-участниц 1 декабря, когда определится, в каких городах сыграют команды.

«Тем не менее ожидается высокая загрузка московских гостиниц, поскольку многие болельщики выбирают Москву как основную базу для размещения, а в другие города чемпионата мира они будут выезжать только на просмотр конкретных футбольных матчей», — пояснил глава департамента.

По данным департамента, спрос на гостиничные номера уже привел к тому, что в столице многие отели подняли цены до максимально допустимой отметки. Чтобы исключить случаи завышения цен на гостиничные номера, ведомство следит за сайтами гостиниц и онлайн-системами бронирования.