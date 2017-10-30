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12:35 (мск), источник: Новости Перми

Администрация Лысьвы заплатит владельцам снесенного дома 1,4 млн рублей

Власти города снесли аварийный дом, но не возместили собственникам стоимость изъятой квартиры. Из-за этого истцы вынуждены проживать в стесненных условиях.

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Лысьвенского суда о взыскании с городской администрации выкупной цены жилого помещения.

Было установлено, что в сентябре 2016 года дом, в котором проживали истцы, снесли, так как он был признан аварийным. Семье предоставили жилье в маневренном фонде, но в течение года власти не принимали меры по возмещению истцам стоимости изъятой квартиры.

Суд постановил взыскать с администрации Лысьвы 1,4 млн рублей в пользу истцов, пишет краевой суд.

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