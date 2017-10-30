Администрация Лысьвы заплатит владельцам снесенного дома 1,4 млн рублей
Власти города снесли аварийный дом, но не возместили собственникам стоимость изъятой квартиры.
Власти города снесли аварийный дом, но не возместили собственникам стоимость изъятой квартиры.
Пермский краевой суд оставил без изменения решение Лысьвенского суда о взыскании с городской администрации выкупной цены жилого помещения.
Было установлено, что в сентябре 2016 года дом, в котором проживали истцы, снесли, так как он был признан аварийным. Семье предоставили жилье в маневренном фонде, но в течение года власти не принимали меры по возмещению истцам стоимости изъятой квартиры.
Суд постановил взыскать с администрации Лысьвы 1,4 млн рублей в пользу истцов, пишет краевой суд.