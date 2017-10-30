Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Ургант высмеял слова Собчак о том, что она является журналистом
Женщины в российской политике: от Новодворской до Собчак
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа перед поклонниками
Опиоиды: почему на них подсело столько американцевПо приему опиоидных препаратов США являются безусловным мировым лидером. На каждый миллион американцев приходится примерно 50 тыс. доз в день
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после драки в детстве
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Таиланд прощается с королем
12:29 (мск), источник: Интерфакс

Cуд не стал запрещать монтировать турбины Siemens в Крыму

30 октября. Interfax-Russia.ru — Девятый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе в принятии обеспечительных мер по иску Siemens против структур «Ростеха» по турбинам в Крыму, сообщил корреспондент «Интерфакса» из суда.

Источник: Интерфакс

Siemens требовал арестовать и остановить монтаж турбин своего производства в Крыму в целях обеспечения иска против ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «ВО «Технопромэкспорт» (структуры госкорпорации «Ростех»).

В настоящее время в Арбитражном суде Москвы рассматривается иск Siemens и «Сименс технологии газовых турбин» как соистца к двум «Технопромэкспортам». Немецкий концерн требует признать недействительными договоры на поставку турбин для ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и последующую их передачу от ОАО в ООО «ВО «Технопромэкспорт». В результате этих двух договоров турбины были произведены для строительства станции на Тамани, но перемещены в Крым. Siemens намерен получить свое оборудование обратно.

При этом два «Технопромэкспорт» подали встречный иск, в котором требуют признать недействительными пункты договора, касающиеся места использования турбин.

По мнению Siemens, если суд примет положительное решение по основному иску, то исполнение этого решения станет невозможным, если турбины будут уже смонтированы.

Siemens обвиняет «Ростех» в том, что он незаконно переместил в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций на Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму. Пункты об этом были включены в договор от 10 марта 2015 года, который был заключен между ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.

Станции в Крыму должны быть запущены в мае-июне 2018 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесен законопроект о посмертном донорстве
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Ведущая Елена Летучая переходит на Первый канал
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции стал гроссмейстером
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером» Ведущая успокоила поклонников и рассказала правду о перестановках в программе
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире Американский ученый проанализировала данные о новорожденных из 48 государств.  
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь