В Крыму увеличили размер прожиточного минимума для пенсионеров

Соответствующий закон принят в понедельник на внеочередной сессии крымского парламента. Проект был внесен главой республики.

«В 2017 году величина прожиточного минимума составляет 8 тысяч 410 рублей, на 2018 год она рассчитана в размере 8 тысяч 530 рублей», — сказал глава парламента Владимир Константинов.