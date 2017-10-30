Первый дом, застрахованный в Фонде помощи дольщиков, построят в Свердловской области

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МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Росреестр зарегистрировал первый договор участия в долевом строительстве, взнос по которому застройщик внес не в страховую компанию, а в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Первый дом, застрахованный в фонде, будет построен в Свердловской области, говорится в сообщении Минстроя России.

«С ноября дольщики смогут проверять на сайте Фонд214.рф, осуществлен ли застройщиком взнос по договору участия в долевом строительстве. Для этого будет достаточно ввести уникальный номер ДДУ. Кроме того, с 1 января заработает единая информационная система жилищного строительства, где будет размещена информация о застройщиках, их соответствии требованиям Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ, итоги проверок деятельности застройщиков и т. д. Данная система обеспечит полную прозрачность рынка долевого строительства», — говорится в сообщении.

Одно из самых значительных законодательных новшеств этого года — создание Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. За счет средств фонда будут выплачиваться компенсации участникам долевого строительства или финансироваться строительство незавершенных объектов недвижимости. Фонд будет финансироваться за счет взносов застройщиков в размере 1,2% от каждого договора долевого участия после даты государственной регистрации фонда. Неуплата застройщиком взноса в фонд является основанием для приостановки государственной регистрации договора участия в долевом строительстве.