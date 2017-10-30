Максимальный размер декретных в 2018 году составит 282 тыс. рублей

«Максимальный размер в 2018 году изменится, поскольку будет учитываться база для начисления страховых взносов на 2017 год. За 140 дней пособие по беременности и родам будет составлять 282 493,40 [рублей]», — говорится в сообщении.

В 2017 году максимальный размер пособия по беременности и родам составлял более 266 тыс. рублей. Эта сумма выплачивается, если больничный лист составляет 140 дней. В ФСС пояснили, что если этот период был расширен в связи с осложнениями и многоплодной беременностью, то сумма увеличится пропорционально прибавившимся дням.

Также в фонде добавили, что ФСС устанавливает ежегодно предельную сумму для перечисления взносов. Если в 2015 году она составляла 670 тыс. рублей, в 2016 году — 718 тыс. рублей, то в 2017 году она выросла до 755 тыс. рублей.

Фонд соцстраха осуществляет выплаты застрахованным лицам в том числе больничных листков или в связи с рождением ребенка.