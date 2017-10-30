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16:17 (мск), источник: РИАЦ

Назначены публичные слушания по проекту бюджета Волгограда на следующие три года

Волгоградская гордума назначила дату публичных слушаний по проекту бюджета города-героя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Они пройдут 22 ноября.

Источник: РИАЦ

Депутаты также внесли изменения в текущий бюджет. Коррективы не повлияют на основные характеристики главного финансового документа города. Проектом решения перераспределяются средства между главными распорядителями бюджетных средств Волгограда, а также внутри статей бюджета. Уточнены показатели по собственным средствам и по безвозмездным поступлениям из других уровней бюджетной системы.

Прежде всего, средства будут направлены на предоставление субсидии муниципальным транспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам — МУП «Метроэлектротранс» и МУП «ВПАТП № 7».

Кроме того, перераспределенные средства предполагается направить на строительство сооружений вспомогательного использования, предназначенных для проведения в Волгограде матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года ФИФА в России. Речь идет о площадках, расположенных на территории близ стадиона «Волгоград-АРЕНА», а также о совмещенной площадке удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта.

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