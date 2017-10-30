Назначены публичные слушания по проекту бюджета Волгограда на следующие три года
Волгоградская гордума назначила дату публичных слушаний по проекту бюджета
Волгоградская гордума назначила дату публичных слушаний по проекту бюджета
Депутаты также внесли изменения в текущий бюджет. Коррективы не повлияют на основные характеристики главного финансового документа города. Проектом решения перераспределяются средства между главными распорядителями бюджетных средств Волгограда, а также внутри статей бюджета. Уточнены показатели по собственным средствам и по безвозмездным поступлениям из других уровней бюджетной системы.
Прежде всего, средства будут направлены на предоставление субсидии муниципальным транспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам — МУП «Метроэлектротранс» и МУП «ВПАТП № 7».
Кроме того, перераспределенные средства предполагается направить на строительство сооружений вспомогательного использования, предназначенных для проведения в Волгограде матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года ФИФА в России. Речь идет о площадках, расположенных на территории близ стадиона «Волгоград-АРЕНА», а также о совмещенной площадке удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта.