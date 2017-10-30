Назначены публичные слушания по проекту бюджета Волгограда на следующие три года

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Депутаты также внесли изменения в текущий бюджет. Коррективы не повлияют на основные характеристики главного финансового документа города. Проектом решения перераспределяются средства между главными распорядителями бюджетных средств Волгограда, а также внутри статей бюджета. Уточнены показатели по собственным средствам и по безвозмездным поступлениям из других уровней бюджетной системы.

Прежде всего, средства будут направлены на предоставление субсидии муниципальным транспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам — МУП «Метроэлектротранс» и МУП «ВПАТП № 7».