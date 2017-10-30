Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Матиос о небоевых потерях в армии Украины: "Скажу страшные вещи"
Синоптики предупредили о рекордном давлении и ливнях в Москве
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Опиоиды: почему на них подсело столько американцевПо приему опиоидных препаратов США являются безусловным мировым лидером. На каждый миллион американцев приходится примерно 50 тыс. доз в день
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после драки в детстве
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Какой была Аляска, когда ее продавали
13:24 (мск), источник: БЕЛТА

Итоги недели на белорусском валютном рынке

Снижение стоимости валютной корзины сменилось ее ростом за счет роста курса доллара. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,94% до 1,9734 рублей за доллар.

ЦБ: $ 57.8716   -0.21 € 67.2179   -0.31
Источник: AP 2017

Европейская валюта снизилась на 0,61% и стоит 2,2935 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,05% и стоит 3,3967 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,13%.

Читайте также
В Беларуси средний размер пенсий в сентябре в 2 раза превысил БПМ для пенсионеров

Всего с начала года доллар подорожал на 0,76%, евро подорожал на 12,15%, а российский рубль подорожал на 4,71%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 4,94%.

По предварительным данным, в сентябре объем золотовалютных резервов РБ по методологии МВФ вырос на 273,1 млн. долларов США (+3,9%), и на 1 октября составил 7.266,7 млн. долларов США в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению резервов в сентябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе за счет средств государственного финансового кредита Правительства РФ и взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Положительное влияние на рост резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота и поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре вырос на 0,3%, с начала года вырос на 2,7%, за последние 12 месяцев вырос на 4,9%. Решением Правления Нацбанка с 18 октября 2017 г. ставка рефинансирования будет снижена на 0,5 п.п. до 11% годовых. Дальнейшие решения по изменению процентных ставок Нацбанка будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году).

ВВП в январе-сентябре 2017 года вырос на 1,7% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2017 г. рост ВВП на 1,4%, в 2018 г. — на 1,2%, в 2019 г. — еще на 1,2%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 8,0% в 2017 г., 6,9% в 2018 г. и 5,8% в 2019 г.

МВФ прогнозирует в 2017 году рост ВВП на 0,7%, в 2018 году — на столько же. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2017 году — на 8%, в 2018 году — на 7,5%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают снижения белорусской экономики на 0,0% в 2017 г., роста на 0,5% в 2018 г. и на 1,2% в 2019 г. Инфляция по прогнозам ВБ составит 13,0% в 2017 г. и 11,5% в 2018 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует снижение экономики в 2017 году на 0,5% и возврат к росту на 1,0% в 2018 году.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2017—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2017 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 1,7%, инфляция ожидается на уровне 9%. По майской оценке Министерства экономики, годовая инфляция ожидается на уровне 5,5−6%. По июльской оценке Министерства финансов, инфляция не превысит 7%, и может в ближайшее время снизиться до 5%. Нацбанк также ожидает, что по итогам 2017 года прирост потребительских цен сложится ближе к 6%.

Текущий вариант проекта официальных прогнозов на 2018 год предусматривают рост ВВП на 3,4%, инфляцию в пределах 7%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти марки Brent выросла с $57,7 до $60,0 за баррель, или на 4,0%. Валютная пара EUR/USD снизилась с 1,1780 до 1,1610, или на 1,4%.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Друзья Питта назвали его брак с Джоли 12 годами ада
Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесен законопроект о посмертном донорстве
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия»
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире Американский ученый проанализировала данные о новорожденных из 48 государств.  
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь