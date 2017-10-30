Итоги недели на белорусском валютном рынке

Источник: AP 2017

Европейская валюта снизилась на 0,61% и стоит 2,2935 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,05% и стоит 3,3967 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,13%.

Читайте также В Беларуси средний размер пенсий в сентябре в 2 раза превысил БПМ для пенсионеров

Всего с начала года доллар подорожал на 0,76%, евро подорожал на 12,15%, а российский рубль подорожал на 4,71%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 4,94%.

По предварительным данным, в сентябре объем золотовалютных резервов РБ по методологии МВФ вырос на 273,1 млн. долларов США (+3,9%), и на 1 октября составил 7.266,7 млн. долларов США в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению резервов в сентябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе за счет средств государственного финансового кредита Правительства РФ и взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Положительное влияние на рост резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота и поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре вырос на 0,3%, с начала года вырос на 2,7%, за последние 12 месяцев вырос на 4,9%. Решением Правления Нацбанка с 18 октября 2017 г. ставка рефинансирования будет снижена на 0,5 п.п. до 11% годовых. Дальнейшие решения по изменению процентных ставок Нацбанка будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году).

ВВП в январе-сентябре 2017 года вырос на 1,7% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2017 г. рост ВВП на 1,4%, в 2018 г. — на 1,2%, в 2019 г. — еще на 1,2%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 8,0% в 2017 г., 6,9% в 2018 г. и 5,8% в 2019 г.

МВФ прогнозирует в 2017 году рост ВВП на 0,7%, в 2018 году — на столько же. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2017 году — на 8%, в 2018 году — на 7,5%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают снижения белорусской экономики на 0,0% в 2017 г., роста на 0,5% в 2018 г. и на 1,2% в 2019 г. Инфляция по прогнозам ВБ составит 13,0% в 2017 г. и 11,5% в 2018 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует снижение экономики в 2017 году на 0,5% и возврат к росту на 1,0% в 2018 году.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2017—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2017 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 1,7%, инфляция ожидается на уровне 9%. По майской оценке Министерства экономики, годовая инфляция ожидается на уровне 5,5−6%. По июльской оценке Министерства финансов, инфляция не превысит 7%, и может в ближайшее время снизиться до 5%. Нацбанк также ожидает, что по итогам 2017 года прирост потребительских цен сложится ближе к 6%.

Текущий вариант проекта официальных прогнозов на 2018 год предусматривают рост ВВП на 3,4%, инфляцию в пределах 7%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти марки Brent выросла с $57,7 до $60,0 за баррель, или на 4,0%. Валютная пара EUR/USD снизилась с 1,1780 до 1,1610, или на 1,4%.