Итоги недели на белорусском валютном рынке
Снижение стоимости валютной корзины сменилось ее ростом за счет роста курса доллара. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской
Снижение стоимости валютной корзины сменилось ее ростом за счет роста курса доллара. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской
Европейская валюта снизилась на 0,61% и стоит 2,2935 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,05% и стоит 3,3967 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,13%.
Всего с начала года доллар подорожал на 0,76%, евро подорожал на 12,15%, а российский рубль подорожал на 4,71%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 4,94%.
По предварительным данным, в сентябре объем золотовалютных резервов РБ по методологии МВФ вырос на 273,1 млн. долларов США (+3,9%), и на 1 октября составил 7.266,7 млн. долларов США в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению резервов в сентябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе за счет средств государственного финансового кредита Правительства РФ и взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Положительное влияние на рост резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота и поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре вырос на 0,3%, с начала года вырос на 2,7%, за последние 12 месяцев вырос на 4,9%. Решением Правления Нацбанка с 18 октября 2017 г. ставка рефинансирования будет снижена на 0,5 п.п. до 11% годовых. Дальнейшие решения по изменению процентных ставок Нацбанка будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году).
ВВП в
ЕАБР прогнозирует в 2017 г. рост ВВП на 1,4%, в 2018 г. — на 1,2%, в 2019 г. — еще на 1,2%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 8,0% в 2017 г., 6,9% в 2018 г. и 5,8% в 2019 г.
МВФ прогнозирует в 2017 году рост ВВП на 0,7%, в 2018 году — на столько же. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2017 году — на 8%, в 2018 году — на 7,5%.
Эксперты Всемирного Банка ожидают снижения белорусской экономики на 0,0% в 2017 г., роста на 0,5% в 2018 г. и на 1,2% в 2019 г. Инфляция по прогнозам ВБ составит 13,0% в 2017 г. и 11,5% в 2018 г.
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует снижение экономики в 2017 году на 0,5% и возврат к росту на 1,0% в 2018 году.
Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2017—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.
Согласно утвержденному прогнозу
Текущий вариант проекта официальных прогнозов на 2018 год предусматривают рост ВВП на 3,4%, инфляцию в пределах 7%.
По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти марки Brent выросла с $57,7 до $60,0 за баррель, или на 4,0%. Валютная пара EUR/USD снизилась с 1,1780 до 1,1610, или на 1,4%.
Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.