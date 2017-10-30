Парламентские слушания о привлечении инвестиций предлагается провести в Беларуси

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается провести парламентские слушания о привлечении инвестиций и повышении инвестиционной привлекательности страны.
Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
Инициаторами проведения слушаний по этой теме выступили сразу две комиссии — по международным делам и по экономической политике. Планируется, что они состоятся в 2018 году.
Ближайшие парламентские слушания намечены на 29 ноября, они будут посвящены обсуждению поправок в Кодекс об образовании. Ожидается, что, помимо депутатского корпуса, в них примут участие руководство Министерства образования, представители общественности, педагоги, эксперты, в том числе международные.