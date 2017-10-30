Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Находка на $275,5 тыс. пролежала забытой на чердаке много лет
Самострою дадут шанс на спасение
"Это выборы без выбора": Ходорковский об отказе помогать Собчак
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: США рассматривают Зеленского на роль президента Украины
Ответ РФ: санкции против США станут жесткими - СМИ
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после драки в детстве
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Какой была Аляска, когда ее продавали
13:30 (мск), источник: БЕЛТА

Парламентские слушания о привлечении инвестиций предлагается провести в Беларуси

Инициаторами проведения слушаний по этой теме выступили сразу две комиссии — по международным делам и по экономической политике. Планируется, что они состоятся в 2018 году.

Источник: БЕЛТА

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается провести парламентские слушания о привлечении инвестиций и повышении инвестиционной привлекательности страны.

Читайте также
Итоги недели на белорусском валютном рынке

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Инициаторами проведения слушаний по этой теме выступили сразу две комиссии — по международным делам и по экономической политике. Планируется, что они состоятся в 2018 году.

Ближайшие парламентские слушания намечены на 29 ноября, они будут посвящены обсуждению поправок в Кодекс об образовании. Ожидается, что, помимо депутатского корпуса, в них примут участие руководство Министерства образования, представители общественности, педагоги, эксперты, в том числе международные.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Друзья Питта назвали его брак с Джоли 12 годами ада
Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесен законопроект о посмертном донорстве
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия»
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире Американский ученый проанализировала данные о новорожденных из 48 государств.  
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь