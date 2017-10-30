Парламентские слушания о привлечении инвестиций предлагается провести в Беларуси

Источник: БЕЛТА

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается провести парламентские слушания о привлечении инвестиций и повышении инвестиционной привлекательности страны.

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Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Инициаторами проведения слушаний по этой теме выступили сразу две комиссии — по международным делам и по экономической политике. Планируется, что они состоятся в 2018 году.