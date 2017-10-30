Жители Уфы увеличили долг за коммунальные услуги до 2,5 млрд рублей

Задолженность выросла на 5% по сравнению с девятью месяцами 2016-го. В этом году жилищные компании усилили сотрудничество со службой приставов, все чаще применяют отключение электричества и воды, указали в пресс-службе мэрии. Граждане, испытывающие материальные трудности, могут узнать о льготах по услугам ЖКУ на сайте Минтруда и семьи РБ.