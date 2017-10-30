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13:38 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители Уфы увеличили долг за коммунальные услуги до 2,5 млрд рублей

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Жители Уфы задолжали управляющим и ресурсоснабжающим организациям более 2,5 млрд рублей, по данным городского ЕРКЦ.

Задолженность выросла на 5% по сравнению с девятью месяцами 2016-го. В этом году жилищные компании усилили сотрудничество со службой приставов, все чаще применяют отключение электричества и воды, указали в пресс-службе мэрии. Граждане, испытывающие материальные трудности, могут узнать о льготах по услугам ЖКУ на сайте Минтруда и семьи РБ.

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