Жители Уфы увеличили долг за коммунальные услуги до 2,5 млрд рублей
УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Жители Уфы задолжали управляющим и ресурсоснабжающим организациям более 2,5 млрд рублей, по данным городского ЕРКЦ.
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УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Жители Уфы задолжали управляющим и ресурсоснабжающим организациям более 2,5 млрд рублей, по данным городского ЕРКЦ.
Задолженность выросла на 5% по сравнению с девятью месяцами 2016-го. В этом году жилищные компании усилили сотрудничество со службой приставов, все чаще применяют отключение электричества и воды, указали в