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18:01 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области на ремонт объектов соцсферы выделят 6 млн рублей

Из резервного фонда бюджета Ростовской области более 6 млн рублей потратят на ремонт объектов социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Около 2,6 млн рублей выделено на ремонт и замену окон в лечебном корпусе детской поликлиники при центральной больнице Сальского района.

Свыше 3 млн рублей направят на капремонт кровли Семикаракорского Дома культуры. Также 270 тыс. рубоей выделено на приобретение звукотехнического оборудования для Дома культуры Азовского района.

Выделены средства на приобретение детского игрового оборудования для детского сада «Теремок» в пос. Зеленолугском Мартыновского района и учебного оборудования Центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Перекресток» Батайска.

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