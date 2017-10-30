В Челябинской области будет реализована новая система управления качеством атмосферного воздуха

Законопроект, предусматривающий расширение полномочий региональных властей в вопросах контроля состояния атмосферного воздуха и деятельности предприятий-загрязнителей, будет поддержан комитетом Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды. Этот вопрос обсудили сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель комитета Владимир Бурматов.

«Мы готовы взять на себя ответственность за результат этой работы», — подчеркнул Борис Дубровский. Глава региона отметил, что южноуральцы постоянно предъявляют претензии к региональным властям по поводу неудовлетворительного качества воздуха. Но на сегодня полномочия по этому вопросу не входят в компетенцию региональных властей. «Внедрение новых механизмов способствует наведению порядка с атмосферным воздухом, приведет к положительной динамике снижения выбросов, придаст новые импульсы этой работе», — считает Борис Дубровский. Он подчеркнул, что «для этого надо иметь не только добрую волю, но и законодательный инструментарий».