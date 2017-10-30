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13:46 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области будет реализована новая система управления качеством атмосферного воздуха

Челябинская область реализует новую систему управления качеством атмосферного воздуха, рассчитанную на основе сводного тома предельно допустимых выбросов.

Ранее правительство области предложило делать область пилотным регионом по внедрению этой системы.

Законопроект, предусматривающий расширение полномочий региональных властей в вопросах контроля состояния атмосферного воздуха и деятельности предприятий-загрязнителей, будет поддержан комитетом Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды. Этот вопрос обсудили сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель комитета Владимир Бурматов.

«Мы готовы взять на себя ответственность за результат этой работы», — подчеркнул Борис Дубровский. Глава региона отметил, что южноуральцы постоянно предъявляют претензии к региональным властям по поводу неудовлетворительного качества воздуха. Но на сегодня полномочия по этому вопросу не входят в компетенцию региональных властей. «Внедрение новых механизмов способствует наведению порядка с атмосферным воздухом, приведет к положительной динамике снижения выбросов, придаст новые импульсы этой работе», — считает Борис Дубровский. Он подчеркнул, что «для этого надо иметь не только добрую волю, но и законодательный инструментарий».

Владимир Бурматов на встрече с Борисом Дубровским подчеркнул, что инициатива области актуальна и востребована. По мнению парламентария, законопроект имеет высокие шансы на принятие. «Он будет по минимуму доработан с учетом поправок депутатов государственной Думы РФ, Минприроды России, — заявил депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов, — его концепция и основная идея — передача части полномочий субъекту — здравая и нуждается в поддержке».

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