Премии правительства РФ в Челябинской области получили птицеводы и биофизики
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил пятерым южноуральцам премии Правительства РФ в области науки и техники.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил пятерым южноуральцам премии Правительства РФ в области науки и техники.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
«Эта высокая государственная награда подтверждает тот весомый вклад, который вносит ваше предприятие в развитие животноводческого комплекса Челябинской области и всей России», — отметил Борис Дубровский.
В списке лауреатов директор ФГБУН Уральский
Всего звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники» получили 126 соискателям из 18 регионов.