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13:48 (мск), источник: Uralpress.ru

Премии правительства РФ в Челябинской области получили птицеводы и биофизики

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил пятерым южноуральцам премии Правительства РФ в области науки и техники.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, премии «за разработку современных технологий для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, улучшения качества животноводческой продукции, эффективной охраны экосистем с учетом регуляции микробиома» получили генеральный директор ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» Андрей Косилов и директор по производству этого же предприятия Галина Пазникова.

«Эта высокая государственная награда подтверждает тот весомый вклад, который вносит ваше предприятие в развитие животноводческого комплекса Челябинской области и всей России», — отметил Борис Дубровский.

В списке лауреатов директор ФГБУН Уральский научно-практический центр радиационной медицины ФМБА России Александр Аклеев, кандидат медицинских наук, заведующая отделом и лабораторией ФГУП «Южно-Уральский институт биофизики» ФМБА России Евгения Кириллова и доктор медицинских наук, профессор Клара Муксинова. Они в группе с учеными в области медицинских и биологических наук принимали участие в создании и внедрении в практику комплекса биомедицинского оборудования и технологии для прогноза, диагностики и иммунотерапии радиационно-индуцированной патологии.

Всего звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники» получили 126 соискателям из 18 регионов.

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