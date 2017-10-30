Казахстанские застройщики сделали заявление

Ассоциация застройщиков Казахстана информирует о том, что строительные компании, входящие в состав АЗК, реализуют недвижимость напрямую, через официальные отделы продаж.

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«В последнее время в городе Астана появились различные организации, предлагающие покупку квартир в рассрочку «по выгодным условиям». Для большей убедительности, некоторые из них называют себя партнерами застройщиков, оформляя свои офисы логотипами известных брендов и предоставляя клиентам различную имиджевую продукцию этих компаний.

Уважаемые потребители! Желая сэкономить и участвуя в различных сомнительных схемах, вы рискуете потерять деньги и не получить заветное жилье", ― говорится в сообщении.