Казахстанские застройщики сделали заявление
В Астане появились различные организации, которые представляясь партнера застройщиков, предлагают покупку квартир в рассрочку, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В Астане появились различные организации, которые представляясь партнера застройщиков, предлагают покупку квартир в рассрочку, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Ассоциация застройщиков Казахстана информирует о том, что строительные компании, входящие в состав АЗК, реализуют недвижимость напрямую, через официальные отделы продаж.
«В последнее время в городе Астана появились различные организации, предлагающие покупку квартир в рассрочку «по выгодным условиям». Для большей убедительности, некоторые из них называют себя партнерами застройщиков, оформляя свои офисы логотипами известных брендов и предоставляя клиентам различную имиджевую продукцию этих компаний.
Уважаемые потребители! Желая сэкономить и участвуя в различных сомнительных схемах, вы рискуете потерять деньги и не получить заветное жилье", ― говорится в сообщении.
Кроме того, покупатели могут оформить жилье по ипотеке через