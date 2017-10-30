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13:57 (мск), источник: Om1.ru

Новую маршрутную сеть в Омске запустят в мае следующего года

Внедрение новой сети будет проходить поэтапно, департамент транспорта уверяет, для них в приоритете отсутствие дискомфорта для горожан.

Сегодня, 30 октября, директор департамента транспорта Алексей Мартыненко обнародовал подробности новой маршрутной схемы города.

Со слов чиновника, обновленная схема предполагает множество изменений: как ликвидацию, так и изменения и внедрение маршрутов. Мэрия заверила, что новая сеть охватит все микрорайоны города, даже удаленные, например, Рябиновку. Маршруты будут дублироваться как можно реже, а автобусы большой вместимости выезжать на магистрали города в часы пик утром и вечером. Днем и после 10 вечера они нерентабельны, их заменят автобусы средней вместимости.

Новую маршрутную сеть планируют внедрять уже в этом году, но на бумаге — в ноябре представят на заседании общественного совета, а затем депутатам. Весной следующего года маршрутную сеть начнут внедрять фактически.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта:

— После прописания в документе планирования в ноябре этого года в течение 6 месяцев в соответствии с 220 федеральным законом мы приступим к реализации, таким образом, от ноября 6 месяцев — май 2018 года. Внедрение новой маршрутной сети потребует порядка 4 месяцев.

Отметим, количество маршрутов сократится с 2 535 до 2 238 за счет исключения дублирующих маршрутов. При этом общая вместимость пассажиров увеличится с 105 тысяч до 108 тысяч человек, а коэффициент использования вместимости поднимется с 0,43 до 0,51.

Департамент транспорта планирует сокращать число транспорта малой вместимости и увеличивать количество автобусов средней вместимости. При этом среднее время передвижения пассажиров из одной точки в другую сократится с 35 минут до 30, а среднее время ожидания транспорта составит 8−12 минут.

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