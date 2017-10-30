Крым возрождает разработки санаториев 60-х годов

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заведующий научно-исследовательским отделом физиотерапии, медицинской климатологии и курортных факторов Академического научно-исследовательского института физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук, врач-физиотерапевт Владимир Ежов.

По его словам, это поможет наглядно оценить реальные возможности санаторного лечения.

«Эти разработки уходят еще в 60−70-ые годы. Последние 30 лет никто не пытался оценить в цифрах и в показателях конкретного человека, что с ним происходит в процессе пребывания на курорте. Мы пытаемся это сделать. Первые результаты свидетельствуют о том, что по ряду функциональных показателей люди обретают новый уровень здоровья, и мы это хотим показать», — пояснил он.

На сегодняшний день, по словам Ежова, 10−15% населения страны, согласно предварительным результатам диспансеризации, имеют хронические нарушения здоровья.

«Очень много людей с хроническими заболеваниями. Проводится диспансеризация, выявляются лица с нарушениями здоровья. По предварительным данным, если брать Россию, их около 20 млн. То есть, 10−15% населения. Именно для этой категории людей с хроническими заболеваниями санаторно-курортное лечение очень важно», — заметил ученый.

При этом Ежов отметил, что 80% материально-технической базы в Крыму устарело. Сумма курортного сбора, на который возлагают надежды, данную проблему не решит.

«Думаю, что суммы, которые назывались, не дадут какого-то радикального решения проблемы. Это не приведет к какому-то резкому рывку, а будет помощью, но не кардинальной. Было бы правильно, если бы корпоративные заказчики инвестировали свои средства. Выгода в том, что люди меньше болеют, меньше пользуются больничными листами. Методы оздоровления повышают качество жизни и производительность труда», — подытожил он.