Крым возрождает разработки санаториев 60-х годов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. В Крыму создали алгоритм оценки эффективности
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. В Крыму создали алгоритм оценки эффективности
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заведующий
По его словам, это поможет наглядно оценить реальные возможности санаторного лечения.
«Эти разработки уходят еще в 60−70-ые годы. Последние 30 лет никто не пытался оценить в цифрах и в показателях конкретного человека, что с ним происходит в процессе пребывания на курорте. Мы пытаемся это сделать. Первые результаты свидетельствуют о том, что по ряду функциональных показателей люди обретают новый уровень здоровья, и мы это хотим показать», — пояснил он.
«Очень много людей с хроническими заболеваниями. Проводится диспансеризация, выявляются лица с нарушениями здоровья. По предварительным данным, если брать Россию, их около 20 млн. То есть, 10−15% населения. Именно для этой категории людей с хроническими заболеваниями
При этом Ежов отметил, что 80%
«Думаю, что суммы, которые назывались, не дадут
В рамках V Международного туристского форума «Открытый Крым», который стартует в Ялте в четверг, профильные министры из Краснодарского края,