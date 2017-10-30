Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Назван лучший способ мыть фрукты
Ургант высмеял слова Собчак о том, что она является журналистом
Самострою дадут шанс на спасение
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: США рассматривают Зеленского на роль президента Украины
Ответ РФ: санкции против США станут жесткими - СМИ
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после драки в детстве
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Праздник миллиона огней
14:17 (мск), источник: РИА Крым

Крым возрождает разработки санаториев 60-х годов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. В Крыму создали алгоритм оценки эффективности санаторно-курортного лечения. Его планируют представить на V Международном туристском форуме «Открытый Крым», который стартует 2 ноября в Ялте.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заведующий научно-исследовательским отделом физиотерапии, медицинской климатологии и курортных факторов Академического научно-исследовательского института физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук, врач-физиотерапевт Владимир Ежов.

По его словам, это поможет наглядно оценить реальные возможности санаторного лечения.

«Эти разработки уходят еще в 60−70-ые годы. Последние 30 лет никто не пытался оценить в цифрах и в показателях конкретного человека, что с ним происходит в процессе пребывания на курорте. Мы пытаемся это сделать. Первые результаты свидетельствуют о том, что по ряду функциональных показателей люди обретают новый уровень здоровья, и мы это хотим показать», — пояснил он.

На сегодняшний день, по словам Ежова, 10−15% населения страны, согласно предварительным результатам диспансеризации, имеют хронические нарушения здоровья.

«Очень много людей с хроническими заболеваниями. Проводится диспансеризация, выявляются лица с нарушениями здоровья. По предварительным данным, если брать Россию, их около 20 млн. То есть, 10−15% населения. Именно для этой категории людей с хроническими заболеваниями санаторно-курортное лечение очень важно», — заметил ученый.

При этом Ежов отметил, что 80% материально-технической базы в Крыму устарело. Сумма курортного сбора, на который возлагают надежды, данную проблему не решит.

«Думаю, что суммы, которые назывались, не дадут какого-то радикального решения проблемы. Это не приведет к какому-то резкому рывку, а будет помощью, но не кардинальной. Было бы правильно, если бы корпоративные заказчики инвестировали свои средства. Выгода в том, что люди меньше болеют, меньше пользуются больничными листами. Методы оздоровления повышают качество жизни и производительность труда», — подытожил он.

В рамках V Международного туристского форума «Открытый Крым», который стартует в Ялте в четверг, профильные министры из Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики, Калужской области, а также делегации из Москвы, Севастополя, Башкортостана, Татарстана и Орловской области, поделятся наработками и идеями в сфере туризма. В рамках сессий, будут подниматься вопросы инвестиционной привлекательности российских здравниц. Своим опытом с отечественными специалистами поделятся и гости из Италии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый год стройки: как возводят Соборную мечеть
Раввин Йехезкель Лазар: я и не мечтал, что останусь в Крыму навсегда
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесен законопроект о посмертном донорстве
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия»
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка» Телеведущая покидает проект, принесший ей популярность
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире Американский ученый проанализировала данные о новорожденных из 48 государств.  
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь