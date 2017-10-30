Рейсы из Краснодара в Салоники станут круглогодичными

Полеты будут выполняться на воздушных судах типа Airbus A319 вместимостью 144 пассажира. Билеты доступны в открытой продаже на сайте авиакомпании и в кассах города, сообщает «Югополису» пресс-служба компании «Базэл Аэро».

Авиакомпания Ellinair начала свою полетную программу из Краснодара 30 мая 2016 года и выполняла рейсы в греческий город Салоники в летние месяцы с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.