Эксперты рассказали, понизятся ли в Казахстане цены на жильё
В Казахстане повышаются цены на строительные материалы, передает Zakon.kz со ссылкой на данные Ассоциации застройщиков.
В Казахстане повышаются цены на строительные материалы, передает Zakon.kz со ссылкой на данные Ассоциации застройщиков.
Всего за несколько месяцев значительно выросла в цене арматура. Если летом она находилась на уровне 149−167 тысяч тенге за тонну, то осенью переступила отметку в 200 тысяч тенге.
Подорожал и кабель — за 8 месяцев на 6 тысяч тенге. Наблюдается рост цен и по другим наименованиям строительных материалов.
Ведь застройщики не могут продавать жилье ниже той цены, по которой они его построили.
Есть и еще ряд факторов, которые влияют на стоимость строительства: приобретение земель участков и сетей; импортные товары и связанные с их покупкой валютные колебания на рынке. В частности, фасадные материалы, которые закупаются за рубежом. Отечественных фасадных материалов у нас практически нет.
80% арматуры на рынке — производства Российской Федерации. В этом году цена на нее возросла на 40%.
«Существует нижняя граница стоимости квадратного метра, ниже которой строить будет экономически невыгодно: это 220 тысяч тенге за квадратный метр», — подытожили в ассоциации.