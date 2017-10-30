Эксперты рассказали, понизятся ли в Казахстане цены на жильё

Источник: Zakon.kz

Всего за несколько месяцев значительно выросла в цене арматура. Если летом она находилась на уровне 149−167 тысяч тенге за тонну, то осенью переступила отметку в 200 тысяч тенге.

Подорожал и кабель — за 8 месяцев на 6 тысяч тенге. Наблюдается рост цен и по другим наименованиям строительных материалов.

В ассоциации отмечают, из-за цен на стройматериалы повышается и себестоимость строительства. А это значит, что недвижимость не будет дешеветь, как прогнозируют некоторые эксперты.

Ведь застройщики не могут продавать жилье ниже той цены, по которой они его построили.

Есть и еще ряд факторов, которые влияют на стоимость строительства: приобретение земель участков и сетей; импортные товары и связанные с их покупкой валютные колебания на рынке. В частности, фасадные материалы, которые закупаются за рубежом. Отечественных фасадных материалов у нас практически нет.

80% арматуры на рынке — производства Российской Федерации. В этом году цена на нее возросла на 40%.