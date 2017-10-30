В центре Новосибирска монтируют «умную» остановку

Источник: Вести - Новосибирск

Яна Бугакова, корреспондент: «Центр Новосибирска. Остановка Дом Ленина. Это единственная сегодня в Новосибирске “Умная остановка”. Сейчас она работает в тестовом режиме, Но скоро заработает в полную силу. Здесь будет видео-наблюдение, кнопка экстренного вызова, электронное табло, на котором можно увидеть движение транспорта, бесплатный вай-фай, а вот зарядка для телефона. Да здесь можно жить! К сожалению, в Новосибирске больше остановок, простите, где можно умереть».

Остановка Плахотного. Пример Не умной остановки, если не сказать — глупой. И опасной. Мы снимали ее вначале сентября. рассказывали, что пассажиры вынуждены стоять на маленьком пятачке, зажатые между двумя транспортными потоками, с одной стороны — трамвай, с другой стороны — плотное автомобильное движение и здесь же останавливается автобус. А люди стоят на вот таком маленьком островке и если вначале сентября мы снимали, здесь было сухо и можно было как-то маневрировать, то сейчас начинается гололед и риск, что ты упадешь под колеса либо в эту сторону, либо в эту — он возрастает.

И если остановка Плахотного, так сказать «наследие советское», до которого все руки не доходят, то Площадь Калинина в этом году попала в большой федеральный проект с миллиардным бюджетом. И эту остановку отремонтировали в рамках безопасные и качественные дороги. И вот результат — мы о нем тоже рассказывали. Люди теперь вынуждены стоять и ждать транспорт прямо на проезжей части.