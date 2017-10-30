В Омске хотят снизить стоимость проезда в маршрутках

«На сегодняшний момент мы рассматриваем вопрос создания единой провозной платы на маршрутах, где будут работать перевозчики муниципальной и немуниципальной форм собственности в едином расписании. Все перевозчики должны предоставлять возможность перевозки льготных пассажиров с использованием автоматизированной системы оплаты проезда. В ближайшей перспективе после внедрения маршрутной сети мы придем к этому», — заявил директор дептранса Алексей Мартыненко.

Однако, если муниципальным предприятиям межтарифная разница компенсируется из бюджета, для частных перевозчиков такой компенсации не предусмотрено. В администрации хотят создать такие условия, в которых перевозчики будут зарабатывать самостоятельно.

«Мы будем находить компромиссы и работать с перевозчиками немуниципальной формы собственности и приводить их к единой стоимости проезда», — добавил Мартыненко.