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14:33 (мск), источник: СуперОмск

В Омске хотят снизить стоимость проезда в маршрутках

В Омске с изменением действующей маршрутной сети, которая будет включать автобусы как большого, так и среднего класса вместимости, планируется перевести всех перевозчиков на единый тариф.

«На сегодняшний момент мы рассматриваем вопрос создания единой провозной платы на маршрутах, где будут работать перевозчики муниципальной и немуниципальной форм собственности в едином расписании. Все перевозчики должны предоставлять возможность перевозки льготных пассажиров с использованием автоматизированной системы оплаты проезда. В ближайшей перспективе после внедрения маршрутной сети мы придем к этому», — заявил директор дептранса Алексей Мартыненко.

Однако, если муниципальным предприятиям межтарифная разница компенсируется из бюджета, для частных перевозчиков такой компенсации не предусмотрено. В администрации хотят создать такие условия, в которых перевозчики будут зарабатывать самостоятельно.

«Мы будем находить компромиссы и работать с перевозчиками немуниципальной формы собственности и приводить их к единой стоимости проезда», — добавил Мартыненко.

При этом повышать стоимость проезда именно в муниципальном транспорте пока не планируется. Этому будет способствовать и снижение себестоимости провозной платы на 7−9% за счет оптимизации маршрутной сети.

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