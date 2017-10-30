Волгоградская область оказалась в топ-20 регионов РФ по уровню госдолга
Волгоградская область заняла 70-е место из 85-ти возможных в рейтинге регионов России по уровню долговой нагрузки за девять месяцев 2017 года.
Волгоградская область заняла 70-е место из 85-ти возможных в рейтинге регионов России по уровню долговой нагрузки за девять месяцев 2017 года.
Таким образом, регион оказался в «двадцатке» аутсайдеров с конца рейтинга. Так, по данным «РИА Рейтинг», в настоящее время государственный долг Волгоградской области составляет 90,8% от размера ее годового бюджета и достигает 53,4 миллиарда рублей. Добавим, что доля коммерческих кредитов от общей суммы долга — 55%, а бюджетных — 9%.
Добавим, что последнее, 85-е, место рейтинга досталось Республике Мордовии. Ее госдолг составляет 2 212,3 миллиарда рублей. Первую строчку занял Севастополь, а вторую — Сахалинская область. У них нет долгов вообще. У Республики Крым, которая оказалась на третьем месте, госдолг достигает 0,4 миллиарда рублей.
В целом по данным Министерства финансов РФ, суммарный объем госдолга всех регионов России на 1 октября 2017 года составил 2,212 триллиона рублей, что на 6% ниже, чем в начале 2017 года. В абсолютном выражении государственный долг сократился на 141 миллиард рублей. По оценке экспертов, наибольший вклад в снижение госдолга внесли Свердловская область и Москва, чья задолженность снизилась на 16,6 и 14,1 миллиарда рублей соответственно.