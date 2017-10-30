Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Боевики ИГИЛ пригрозили казнить Месси и Неймара
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
Как сделать самый пугающий костюм на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после драки в детстве
Самолет с 241 пассажиром экстренно сел в РФ из-за иностранца
Ургант снял новую пародию на Собчак
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
15:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградская область оказалась в топ-20 регионов РФ по уровню госдолга

Волгоградская область заняла 70-е место из 85-ти возможных в рейтинге регионов России по уровню долговой нагрузки за девять месяцев 2017 года.

Таким образом, регион оказался в «двадцатке» аутсайдеров с конца рейтинга. Так, по данным «РИА Рейтинг», в настоящее время государственный долг Волгоградской области составляет 90,8% от размера ее годового бюджета и достигает 53,4 миллиарда рублей. Добавим, что доля коммерческих кредитов от общей суммы долга — 55%, а бюджетных — 9%.

Добавим, что последнее, 85-е, место рейтинга досталось Республике Мордовии. Ее госдолг составляет 2 212,3 миллиарда рублей. Первую строчку занял Севастополь, а вторую — Сахалинская область. У них нет долгов вообще. У Республики Крым, которая оказалась на третьем месте, госдолг достигает 0,4 миллиарда рублей.

В целом по данным Министерства финансов РФ, суммарный объем госдолга всех регионов России на 1 октября 2017 года составил 2,212 триллиона рублей, что на 6% ниже, чем в начале 2017 года. В абсолютном выражении государственный долг сократился на 141 миллиард рублей. По оценке экспертов, наибольший вклад в снижение госдолга внесли Свердловская область и Москва, чья задолженность снизилась на 16,6 и 14,1 миллиарда рублей соответственно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Путину звонить не будем». Пранкеры Лексус и Вован о своих розыгрышах
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
Путин призвал подвести черту под расколом народа
Авиакомпания «Победа» подала в суд на Росавиацию и Минтранс
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
Голикова усомнилась в совести глав бюджетных учреждений
Капитан подлодки Nautilus заявил, что расчленил тело Ким Валль
Кокорин вошел в заявку России на матчи с Аргентиной и Испанией
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь