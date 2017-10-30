Волгоградская область оказалась в топ-20 регионов РФ по уровню госдолга

Таким образом, регион оказался в «двадцатке» аутсайдеров с конца рейтинга. Так, по данным «РИА Рейтинг», в настоящее время государственный долг Волгоградской области составляет 90,8% от размера ее годового бюджета и достигает 53,4 миллиарда рублей. Добавим, что доля коммерческих кредитов от общей суммы долга — 55%, а бюджетных — 9%.

Добавим, что последнее, 85-е, место рейтинга досталось Республике Мордовии. Ее госдолг составляет 2 212,3 миллиарда рублей. Первую строчку занял Севастополь, а вторую — Сахалинская область. У них нет долгов вообще. У Республики Крым, которая оказалась на третьем месте, госдолг достигает 0,4 миллиарда рублей.