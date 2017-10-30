Утверждено расписание движения «Снегиря» в Челябинской области

Как уже сообщало агентство, постоянное мультимодальное сообщение Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина» будет открыто 2 декабря 2017 года. Перевозки планируется осуществлять электропоездом повышенной комфортности. Поезд сообщением Челябинск-Миасс (и обратно) будет курсировать по выходным и праздничным дням до 1 апреля 2018 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе СПК, поезд № 7001 будет отправляться со станции Челябинск в 8 часов 35 минут. На станцию Миасс-1 он будет прибывать в 9: часов 50 минут. До миасского вокзала пассажиры доберутся за 1 час 15 мин. Затем туристы пересядут на шаттлы до «Солнечной долины», которые за 20 минут доставят их до курорта.

Купить билеты на поезд, автобус, а также приобрести ски-пасс пассажиры смогут в режиме «одного окна» в кассе на пригородном вокзале в Челябинске. Единый билет от Челябинска до ГЛК «Солнечная долина» будет стоить 280 рублей. При этом на проезд в пригородном поезде будут действовать все виды льгот, установленные федеральным и региональным законодательством. Для студентов цена билета составит 164 рубля.

В дальнейшем туристы смогут купить билет через мобильное приложение. Для пассажиров мультимодального сообщения по ски-пассу в течение 6 с половиной часов будет доступно неограниченное количество подъемов.

Обратно в областной центр южноуральцы смогут поехать на поезде № 7002. Со станции Миасс-1 электричка будет отправляться в 17 часов 12 минут. В Челябинск он будет прибывать в 18 часов 28 минут.