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15:13 (мск), источник: ТАСС

Выбросы золы на Рефтинской ГРЭС в Свердловской области сократятся на 13 тыс. тонн в год

Как сообщили в компании, на установку новых систем газоочистки направлено 540 млн рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Рефтинская ГРЭС, расположенная в Свердловской области, сократит выбросы золы на 13 тыс. тонн в год, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона.

«В рамках соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, заключенного между правительством Свердловской области и компанией “Энел Россия” (собственник Рефтинской ГРЭС — прим. ТАСС), на энергоблоке № 1 Рефтинской ГРЭС установлена новая система газоочистки — современные электростатические фильтры предотвратят выброс в атмосферу 13 тыс. тонн золы в год», — говорится в сообщении.

По данным компании, на установку новых систем газоочистки на энергоблоке направлено 540 млн рублей. Для обеспечения оптимальных режимов очистки уходящих газов на энергоблоке установлены современные электростатические фильтры отечественного производства.

Ранее на ГРЭС были оснащены рукавными фильтрами три из десяти энергоблоков, что позволяет предотвратить выброс в атмосферу около 40 тыс. тонн золы в год при максимальной нагрузке. До конца текущего года планируется вывести на капитальный ремонт для технического перевооружения систем газоочистки еще один энергоблок станции.

Всего в Свердловской области с 2011 года заключено 27 соглашений между правительством региона с предприятиями о снижении негативного воздействия на окружающую среду. На реализацию природоохранных мероприятий в 2016 году предприятия направили около 1,5 млрд рублей.

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