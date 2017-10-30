В ноябре проиндексируют зарплату бюджетников Челябинской области

«Экономика Челябинской области показывает рост, появились дополнительные доходы», — отметил глава региона. Было принято решение направить на повышение зарплаты бюджетников из областной казны 1,1 миллиарда рублей. Соответствующие поправки в бюджет области были утверждены депутатами Законодательного собрания на октябрьском заседании.

После повышения уровень зарплаты работников бюджетной сферы будет отвечать требованиям, которые установлены в Указах Президента РФ Владимира Путина, подчеркнул губернатор.

Будет проиндексирована зарплата сотрудников системы образования (на эти цели направлено 237,7 миллиона рублей), медицинских работников (500 миллионов рублей), персонала учреждений культуры (107,4 миллиона рублей), соцработников (82,1 миллиона рублей). Кроме того, муниципальным образованиям направят 186,9 миллиона рублей на повышение зарплаты в местных учреждениях культуры. «Необходимые документы подготовлены, расчеты сделаны по структуре заработной платы и по объемам необходимого финансирования», — уточнил первый заместитель губернатора Евгений Редин.

В проекте бюджета области на 2018 и плановые периоды 2019 и 2020 годов также предусмотрена ежегодная индексация фонда оплаты труда для бюджетников на уровень инфляции — 4%.