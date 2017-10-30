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17:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Жители Ростовской области получили более 428 млн рублей субсидий на покупку жилья

В Ростовской области с начала года было направлено 226,6 млн рублей на субсидирование покупки жилья для местных жителей, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Субсидии на оплату части процентных ставок по ипотечным кредитам получили 564 жителя Ростовской области.

Кроме того, бюджетные субсидии для оплаты части стоимости жилья предоставили 140 гражданам. На эти цели направлено 72 миллиона рублей.

Также порядка 130 млн рублей направили на субсидирование для погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения или усыновления ребенка.

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