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16:45 (мск), источник: Югополис

Стал известен список улиц Краснодара, которые отремонтируют в 2018 году

Власти города намереваются привести в порядок еще более 80 километров краснодарских дорог.

В предварительном списке фигурирует 61 участок улиц, сообщает помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. На них заменят асфальтобетонное покрытие, обновят или построят заново тротуары, приведут в порядок колодцы коммуникаций, выполнят благоустройство, установят ограждения.

Протяженность участков, которые предполагается отремонтировать, варьируется от 170 м до 4,6 км.

В предварительный список вошли: улица Автолюбителей от Мачуги до Невкипелого; Бабушкина на протяжении почти 4 км; Ставропольская по четной стороне (4,6 км), Гагарина от Герцена до Парковой (1,7 км), Леваневского и Базовская от Ленина до Промышленной (протяженность ремонта каждой чуть больше 2 км), Карасунская Набережная практически на всем протяжении и другие.

Большой объем будет выполнен в пригороде: Старокорсунской, Новознаменском, Индустриальном, Лазурном и Знаменском.

Окончательный перечень будет сформирован после проведения публичных обсуждений.

Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что не менее важным является продолжение региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», по которой ведутся наиболее сложные работы: капитальный ремонт дорог с их расширением, заменой и переустройством коммуникаций, прокладкой новых сетей. Сейчас ведется формирование перечня дорог, которые войдут в эту программу на следующий год. Из тех участков, которые уже отобраны — следующий этап капитального ремонта Тургенева — от Гагарина до Монтажников, а также продолжение капитального ремонта Восточно-Кругликовской.

Как сообщал «Югополис», о масштабном ремонте дорог в Краснодаре заговорили после того, как губернатор региона, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц. Самыми разбитыми жители города называли краснодарские улицы Тургенева и Новороссийскую. 28 июля житель Краснодара пожаловался премьер-министру Дмитрию Медведеву на городские дороги, предложив ему проехать по улице Тургенева.

Одна из главных краснодарских магистралей — улица Тургенева — закрылась на ремонт на 6 месяцев с 8 октября. Ремонтные работы будут идти поэтапно до апреля 2018 года.

Напомним, по итогам 2016 года Краснодар вошел в рейтинг 25 городов мира с самыми загруженными дорогами.

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Стал известен список улиц Краснодара, которые отремонтируют в 2018 году
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