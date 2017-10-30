В Молдове перешли на зимнее расписание полетов

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. С 29 октября Международный аэропорт молдавской столицы перешел на зимнее расписание полетов. Такой график будет действовать до 25 марта 2018 года, сообщили в понедельник в пресс-службе главных воздушных ворот страны.