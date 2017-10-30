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16:22 (мск), источник: Kazinform

Qazaqstan поменял названия региональных телеканалов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Телеканал Qazaqstan продолжает масштабный ребрендинг, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters

Теперь каждый региональный телеканал будет иметь собственный цвет лого и новое название. Вместо прежних названий, таких как «Қазақстан — Павлодар», «Қазақстан — Қарағанды», «Қазақстан — Қызылорда», будут использоваться природно-географические названия регионов на латинской графике. К примеру, ERTIS, SARYARQA, QYZYLORDA.

«Мы руководствовались несколькими соображениями по использованию латинской графики. Во-первых, с точки зрения графической эстетики, подачи, узнаваемости и так далее. Также мы ставим перед собой более высокую цель: чтобы наша продукция, в том числе наши сериалы, были конкурентоспособны не только в Казахстане, но и на международном рынке. И мы сегодня занимаемся активным продвижением наших продуктов на зарубежных телерынках. Впервые мы осмысленно и системно проводим такую работу. Начиная с марта по октябрь нам удалось продать наши телесериалы на рынки Татарстана, Кыргызстана, Китая, Индонезии, Башкортостана, Монголии и так далее (…) В совокупности это 100 млн человек, такой аудитории у нас никогда не было», — рассказал председатель правления РТРК Ерлан Карин в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Список переименованных телеканалов в регионах.

1. «Қазақстан-Қызылорда» — QYZYLORDA.

2. «Қазақстан-Петропавл» — QYZYLJAR.

3. «Қазақстан-Қарағанды» — SARYARQA.

4. «Қазақстан-Ақтөбе» — AQTO’BE.

5. «Қазақстан-Атырау» — ATYRAY'.

6. «Қазақстан-Орал» — AQJAI’YQ.

7. «Қазақстан-Тараз» — JAMBYL.

8. «Қазақстан-Көкшетау» — KO’KS'E.

9. «Қазақстан-Павлодар» — ERTIS.

10. «Қазақстан-Ақтау» — MAN’G'YSTAY'.

11. «Қазақстан-Өскемен» — ALTAI'.

12. «Қазақстан-Семей» — SEMEI'.

13. «Қазақстан-Қостанай» — QOSTANAI'.

14. «Қазақстан-Шымкент» — ON’TU'STIK.

Ерлан Карин отметил, что филиалы готовят и новые проекты — их число по всем регионам составило 96 программ.

В АО напомнили, что 28 августа в рамках нового сезона телеканалы корпорации — «QAZAQSTAN», «BALAPAN» и «QAZSPORT» — вышли в эфир в новом формате и были объединены одним общим логотипом, сочетающим основные цвета государственного флага Республики Казахстан. В это же время на национальном телеканале были запущены более 10-ти новых телепроектов, в числе которых международные музыкальные проекты: «Silk way Star» и «Мен қазақпын», реалити-шоу «Үміткер, «24 сағат табиғат құшағында», также ряд документальных циклов: «Киелі Қазақстан» рассказывающий о сакральных местах страны, и «Ұлы дала ұлағаты» — о выдающихся личностях Казахстана.

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