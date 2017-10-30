Qazaqstan поменял названия региональных телеканалов

«Мы руководствовались несколькими соображениями по использованию латинской графики. Во-первых, с точки зрения графической эстетики, подачи, узнаваемости и так далее. Также мы ставим перед собой более высокую цель: чтобы наша продукция, в том числе наши сериалы, были конкурентоспособны не только в Казахстане, но и на международном рынке. И мы сегодня занимаемся активным продвижением наших продуктов на зарубежных телерынках. Впервые мы осмысленно и системно проводим такую работу. Начиная с марта по октябрь нам удалось продать наши телесериалы на рынки Татарстана, Кыргызстана, Китая, Индонезии, Башкортостана, Монголии и так далее (…) В совокупности это 100 млн человек, такой аудитории у нас никогда не было», — рассказал председатель правления РТРК Ерлан Карин в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.