Qazaqstan поменял названия региональных телеканалов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Телеканал Qazaqstan продолжает масштабный ребрендинг, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Телеканал Qazaqstan продолжает масштабный ребрендинг, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Теперь каждый региональный телеканал будет иметь собственный цвет лого и новое название. Вместо прежних названий, таких как «Қазақстан — Павлодар», «Қазақстан — Қарағанды», «Қазақстан — Қызылорда», будут использоваться
«Мы руководствовались несколькими соображениями по использованию латинской графики.
Список переименованных телеканалов в регионах.
1. «Қазақстан-Қызылорда» — QYZYLORDA.
2. «Қазақстан-Петропавл» — QYZYLJAR.
3. «Қазақстан-Қарағанды» — SARYARQA.
4. «Қазақстан-Ақтөбе» — AQTO’BE.
5. «Қазақстан-Атырау» — ATYRAY'.
6. «Қазақстан-Орал» — AQJAI’YQ.
7. «Қазақстан-Тараз» — JAMBYL.
8. «Қазақстан-Көкшетау» — KO’KS'E.
9. «Қазақстан-Павлодар» — ERTIS.
10. «Қазақстан-Ақтау» — MAN’G'YSTAY'.
11. «Қазақстан-Өскемен» — ALTAI'.
12. «Қазақстан-Семей» — SEMEI'.
13. «Қазақстан-Қостанай» — QOSTANAI'.
14. «Қазақстан-Шымкент» — ON’TU'STIK.
Ерлан Карин отметил, что филиалы готовят и новые проекты — их число по всем регионам составило 96 программ.
В АО напомнили, что 28 августа в рамках нового сезона телеканалы корпорации — «QAZAQSTAN», «BALAPAN» и «QAZSPORT» — вышли в эфир в новом формате и были объединены одним общим логотипом, сочетающим основные цвета государственного флага Республики Казахстан. В это же время на национальном телеканале были запущены более 10-ти новых телепроектов, в числе которых международные музыкальные проекты: «Silk way Star» и «Мен қазақпын»,